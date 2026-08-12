Empieza mañana
Medina Azahara pondrá el rock andaluz a las Ferias y Fiestas de Olivenza
La programación, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto, incluye conciertos, orquestas y actividades para todos los públicos
El domingo se pondrá el cierre a estas jornadas festivas con nuevas propuestas, entre ellas la actuación de la Orquesta A Media Luz
Las Ferias y Fiestas de Olivenza 2026, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto, ofrecerán una variada programación musical con dos grandes protagonistas: el concierto gratuito de Medina Azahara, incluido en su gira de despedida, y la actuación de la Gran Orquesta Maremagnun.
En concreto, según ha informado el ayuntamiento de la localidad en nota de prensa, la programación arrancará mañana con la cena de mayores, a las 21.30 horas en el Patio del Convento San Juan de Dios, amenizada por DJ Pani. La jornada continuará a medianoche con la actuación de la Orquesta La Factoría, en la plaza de España, que será la encargada de poner música a la primera gran noche de las fiestas.
La cita más destacada
Al día siguiente llegará una de las citas musicales más destacadas de las fiestas. La plaza de Portugal, a las 23.00 horas, será escenario del concierto gratuito de Medina Azahara, una de las formaciones más reconocidas del rock andaluz, que ofrecerá al público oliventino y a quienes visiten la localidad una noche de música en directo.
La jornada del viernes continuará con la sesión de DJ's Zona Joven, que tendrá lugar en el recinto ferial a medianoche, y seguirá a la 1.00 horas en la plaza de España con la actuación de O'Hara, Divas del Pop, un grupo especializado en versiones de grandes éxitos.
El sábado 15 de agosto, día central de las Ferias y Fiestas, la programación incluirá actividades desde primera hora, como el concurso de pesca, la diana floreada a cargo de la Filarmónica de Olivenza, la Fiesta del Agua, la actuación de la Charanga 'Los Aviaos' o el tradicional encierro.
Noche de música y baile
La noche del sábado estará protagonizada por la Gran Orquesta Maremagnun, en el paseo Hernán Cortés, ofreciendo "una nueva gran noche de música y baile dentro de la programación festiva", señala el consistorio.
El domingo se pondrá el cierre a estas jornadas festivas con nuevas propuestas, entre ellas la actuación de la Orquesta A Media Luz. Los tradicionales fuegos artificiales serán a medianoche en la Muralla-Auditorio.
De esta forma, Olivenza se prepara para vivir cuatro jornadas de ferias con "una programación variada", en la que la música tendrá "un protagonismo especial" y en la que destacan como "grandes citas" el concierto gratuito de Medina Azahara y la actuación de la Gran Orquesta Maremagnun, ha concluido.
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital