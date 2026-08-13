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Almendralejo

La ampliación de Ondupack en Almendralejo creará 15 nuevos puestos de trabajo

José Luis Quintana, delegado del Gobierno, visito las instalaciones en Almendralejo

Visita de José Luis Quintana a la planta de Ondupack en Almendralejo

Visita de José Luis Quintana a la planta de Ondupack en Almendralejo / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Ondupack acometerá una inversión de más de 3,6 millones de euros en su planta de Almendralejo, un proyecto que permitirá reforzar su capacidad industrial y supondrá la creación de 15 nuevos puestos de trabajo. La actuación contará con una subvención de 905.791,50 euros del Gobierno de España dentro de los incentivos regionales destinados a impulsar la inversión productiva y el empleo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves las instalaciones de la compañía para conocer su actividad, los diferentes procesos productivos y los detalles del proyecto. Ondupack es una de las cuatro empresas extremeñas beneficiarias de los incentivos aprobados recientemente por el Ejecutivo central y constituye una de las firmas de referencia del sector del packaging en Extremadura.

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Quintana ha destacado que la inversión productiva y la generación de puestos de trabajo son prioridades para favorecer el desarrollo económico de la región, especialmente mediante proyectos capaces de consolidar el tejido industrial y generar nuevas oportunidades laborales en los municipios. El Ejecutivo central enmarca el apoyo a Ondupack dentro de su estrategia de colaboración con el sector empresarial para incrementar la capacidad productiva, la competitividad y el empleo en Extremadura.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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