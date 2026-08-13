Suceso
Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
El suceso se ha producido a las 17.05 horas y el hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario
Un varón ha resultado herido en la tarde de hoy tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que viajaba por la carretera EX-110, en el término municipal de Bótoa.
Según la información facilitada por el 112 Extremadura y confirmada por la Guardia Civil, el accidente se ha registrado a las 17.05 horas, concretamente a la altura del kilómetro 54 de la citada vía.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado sanitarios con la unidad médica de emergencia UME, quienes han prestado las primeras atenciones sobre el terreno al conductor. Tras ser estabilizado, el afectado ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz.
En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, que han instruido diligencias para determinar las causas que han provocado el accidente en el que solo se ha visto implicado un vehículo. Por el momento, se desconoce si el herido viajaba solo y el estado en el que se encuentra.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital