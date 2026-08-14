Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y una furgoneta se ha producido poco antes de las dos de la tarde en la salida de Badajoz, en dirección a Corte de Peleas. Como consecuencia, la furgoneta ha quedado volcada en la cuneta y dos personas han resultado heridas de carácter leve.

Ha sido el 112 quien ha dado la alerta a los Bomberos de Badajoz a las 13.53 horas. En el aviso inicial, se comunicaba la posible presencia de una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos siniestrados. Ante la llegada de los servicios médicos, se ha desplazado un operativo compuesto por dos autobombas y un vehículo de mando. Sin embargo, a la llegada de las dotaciones de bomberos, se ha confirmado que ya no había ninguna persona encarcelada. Tras verificar el estado de los ocupantes, una de las autobombas ya ha abandonado la zona, mientras que la otra permanece en el lugar.

Servicios de emergencia, en el lugar del accidente. / La Crónica de Badajoz

Invasión de carril y vuelco

Según ha confirmado la Policía Local, el siniestro ha consistido en una colisión frontal excéntrico entre un turismo que viajaba en sentido Badajoz y una furgoneta que se desplazaba hacia Corte de Peleas. La hipótesis principal señala una presunta invasión del carril por parte del turismo, lo que ha provocado que la furgoneta sufriera un vuelco en tonel tras el impacto.

Los conductores implicados en el choque son dos varones: uno de 67 años -propietario del coche- y uno de 36 años -quien llevaba la furgoneta-. A falta de los resultados definitivos de las pruebas médicas, ambos han resultado heridos leves.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil los bomberos y una ambulancia del servicio de emergencias del 112.

Fuente: La Crónica de Badajoz