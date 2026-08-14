El C.P. Monesterio organiza un partido para mantener vivo el legado de Antoñete

El 13 de agosto no fue un día cualquiera para el Club Polideportivo Monesterio. La competición propia de estos compases previos al inicio de liga, quedó a un lado y el marcador fue lo de menos. El Estadio Municipal de Fútbol se convirtió en cita para el recuerdo, el cariño y el respeto hacia Antonio Galán Barrena, joven jugador que, el pasado diciembre, perdió la vida en un fatídico accidente de tráfico, cuando se desplazaba desde su Bienvenida natal, hasta Monesterio, para jugar con su equipo.

Desde su fallecimiento han sido muchos los actos de homenaje y reconocimiento hacia ‘Antoñete’. El vacío irreparable que dejó entre quienes lo conocieron, se llenó con el emotivo recuerdo protagonizado por la gran familia que siempre representa el fútbol ante adversidades como esta.

El club, que había comprometido con su familia este memorial, realizó un llamamiento a los aficionados para un encuentro, con entrada gratuita y la voluntad, para quienes quisieron colaborar con la rifa benéfica que se viene organizando para obtener ingresos económicos adicionales con los que sufragar los gastos básicos de su día a día.

Urbano Martínez junto a los padres de Antoñete / Rafa Molina

A las 20:30 horas, justo antes del pitido inicial del anunciado encuentro, C.P. Monesterio – U.P. Segureña, ambos conjuntos hicieron pasillo a los padres de Antoñete, en una emocionante recepción para la que el club confeccionó una camiseta gigante con el número 12, que, la anterior directiva decidió retirar para siempre del equipo, como símbolo de respeto eterno.

El legado de Antoñete

A continuación, tomó la palabra el presidente del club. Urbano Martínez recordó las bondades de Antoñete y la huella que dejó entre sus compañeros: “Un chaval comprometido al máximo con el club, amigo y confidente de los jugadores y apoyo primordial para los más jóvenes”.

También se leyó un texto enviado por Carmela, su novia, que no pudo asistir. “Este partido demuestra el cariño de sus compañeros de estos dos equipos, donde él disfrutó de una manera única. Es momento de jugar juntos, con sonrisas y sin rivalidades, recordando lo que es el fútbol en esencia”.

Los capitanes con los progenitores de Antonio Galán Barrena / Rafa Molina

“No es nada fácil regresar a este campo de fútbol”, expresó muy emocionada, Loli, madre de Antoñete. “Gracias a los dos equipos, a toda la afición… no sabemos como agradecerlo”, manifestó entre sollozos. Loli y Antonio, su marido, recogieron sendas placas conmemorativas y dos ramos de rosas (amarillo y rojo, colores de ambos conjuntos), y el aplauso cerrado de quienes acudieron al municipal. En el acto también participaron compañeros y directivos de aquella última etapa deportiva de Antoñete.

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El encuentro, que forma parte de los partidos comprometidos para la actual pretemporada, se saldó con el resultado de 3 a 1.

Fuente: La Crónica de Badajoz