Suceso
Detenido un vecino de Quintana de la Serena por quemar doce contenedores en la vía pública
Las valoraciones de los daños causados ascienden a unos 5.000 euros
El supuesto autor de los hechos vivía cerca del lugar de la quema
La Guardia Civil detuvo este pasado miércoles a un vecino de Quintana de la Serena como presunto autor de un delito de daños, al incendiar y calcinar 12 contenedores que se hallaban en la vía pública de su localidad.
Desde principios del presente mes de agosto, el ayuntamiento de la localidad pacense, venía denunciando daños ocasionados con la quema de contenedores de recogida de residuos que se encontraban en la vía pública del municipio. Las valoraciones de los daños causados ascienden a unos 5.000 euros.
Con las inspecciones técnico-oculares y análisis de imágenes de video obtenidas en los lugares de los incendios, se recogieron suficientes vestigios para determinar que los sucesos no se habrían producido de manera fortuita, sino que fue perpetrado intencionadamente por una persona.
En el desarrollo de la investigación, con colaboración de la Policía Local de Quinta de la Serena, se pudo averiguar la identidad del supuesto autor de los hechos, un vecino del municipio con domicilio cercano al lugar de la quema de los contenedores.
Con las pruebas incriminatorias y la identidad del presunto autor ya determinadas, el pasado miércoles, 12 de agosto, los agentes lograron localizarlo y detenerlo como presunto responsable de la quema de los doce contenedores. Posteriormente, se instruyeron las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Se continúan con las gestiones, tendentes a averiguar las motivaciones que pudiera tener el ahora detenido para llevar a cabo estas acciones delictivas.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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