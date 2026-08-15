Cuando la plaza del pueblo se convierte en una sala de cine

Hay noches de verano en las que los pueblos se convierten en salas de cine. Hay momentos en los que las sillas se colocan frente a una gran pantalla y el vecindario entero se reúne para ver una película al aire libre. El cine de verano es una actividad que se repite cada verano en decenas de localidades y AUPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, es la encargada de coordinar estas proyecciones.

Según Marta del Pozo, directora de cultura de AUPEX, en el mes de julio el programa rozó los 10.000 espectadores, con una media de entre 100 y 120 personas por película. La afluencia, sin embargo, varía en función del título y de la localidad: algunas de las proyecciones que despiertan mayor interés pueden reunir hasta 300 o 400 espectadores en una sola noche.

Sin embargo, la programación se adapta a cada municipio. AUPEX pone a disposición de los mismos un catálogo de películas y son las propias localidades las que seleccionan los títulos que quieren proyectar. Este 17 de agosto, por ejemplo, el cine llegará a varios puntos de la provincia. En Ahillones y Puebla de Alcocer se proyectará Robot Salvaje, mientras que Entrerríos ha programado Figuras ocultas. En Jerez de los Caballeros será el turno de Sorda y en Valverde de Leganés, Paddington: Aventura en la selva.

Que varias de las películas tengan a mujeres como protagonistas no es casualidad. Este año AUPEX ha incorporado por primera vez la categoría 'Cine y Mujer', una selección con títulos como Sorda, Siempre nos quedará mañana o Érase una vez mi madre. La iniciativa, explica Del Pozo, pretende "potenciar tanto la participación de las mujeres en el cine como que se hable de temáticas relacionadas con las mujeres".

Una pantalla que recorre Los Santos de Maimona

Uno de los ejemplos de cómo los municipios adaptan el programa a sus propias necesidades es Los Santos de Maimona. Allí, el cine de verano se celebra durante el mes de agosto y cada martes cambia de ubicación para llevar las películas a diferentes plazas de la localidad.

Según explican desde el consistorio, el objetivo es dar cobertura a todo el pueblo y evitar que la actividad quede concentrada únicamente en el centro. De esta manera, la pantalla también sirve para dinamizar distintos barrios y acercar la actividad cultural a los vecinos de diferentes zonas. "Cada martes se hace en una plaza diferente de la localidad", explica el ayuntamiento, que destaca además que el cine de verano tiene cada año "muy buena aceptación".

Mucho más que una película

Ese carácter cercano es una de las principales características del cine de verano. La iniciativa no consiste únicamente en trasladar una película a un municipio, sino en crear un espacio cultural en torno a ella. Una plaza, un parque o cualquier otro espacio público puede convertirse durante una noche en una sala de cine.

Cine de verano en Herrera del Duque. / Cedida

Para la directora de cultura de AUPEX, es también una actividad muy intergeneracional. "Procuramos llevar una programación para todos los públicos", explica. En algunos municipios, además, las sesiones se sitúan junto a bares, quioscos o terrazas, de modo que la actividad genera movimiento económico en torno a la proyección.

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De esta forma, el cine de verano acerca generaciones, lleva la cultura a los pueblos y da visibilidad a historias y protagonistas femeninas. Pero, sobre todo, convierte durante unas horas a los pueblos en puntos de encuentro y convivencia.