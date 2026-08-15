Badajoz recuerda a las víctimas de la toma de la ciudad: “Recordar a quienes dieron su vida por la libertad no divide; el silencio sí”

El cementerio viejo de San Juan ha vuelto a ser el escenario central de la memoria democrática en Badajoz con motivo del 90.º aniversario de la toma de la ciudad por las tropas sublevadas en agosto de 1936, un episodio que dio lugar a la conocida como 'matanza de Badajoz. En un acto cargado de simbolismo, dirigentes políticos, representantes sindicales, familiares de represaliados y vecinos se han reunido en el memorial que se encuentra junto a la fosa común para honrar la memoria de los miles de víctimas.

El homenaje, que los socialistas celebran de manera ininterrumpida desde 1977, ha centrado sus intervenciones en la visibilización de la mujer, el compromiso intergeneracional contra el revisionismo y la protección del patrimonio histórico.

Memoria con rostro de mujer

La secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, ha protagonizado una de las intervenciones más emotivas del acto al poner el foco en la represión que padecieron las mujeres durante y después del conflicto. González ha denunciado que la violencia fascista "entró en muchas casas y tuvo rostro de mujer", recordando el castigo sistemático aplicado a miles de republicanas que habían conquistado espacios de libertad y autonomía. "Se las persiguió por sus ideas, por su militancia y por ser mujeres que desafiaron el papel de sumisión que el patriarcado y el régimen querían imponerles", ha remarcado ante los asistentes.

En su discurso, la también portavoz municipal ha reivindicado la dignidad de las madres, esposas e hijas que, en medio del hambre, la marginación y el miedo, lograron preservar la memoria y transmitir el relato de lo sucedido: "Aquellas mujeres no eran meras acompañantes. Tenían nombres, sueños e ideas propias. Guardaron las fotografías escondidas y transmitieron la memoria de abuelas a nietas para que hoy podamos estar aquí recordándolas".

Asimismo, González ha insistido en la necesidad urgente de salvaguardar el cementerio de San Juan frente al deterioro y el olvido mediante la propuesta de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). Según la dirigente pacense, el camposanto no es solo un recinto de enterramiento, sino un testimonio vivo de la historia de la ciudad que alberga un valor arquitectónico e identitario que debe ser protegido por las instituciones.

El peso del silencio heredado

Por su parte, el secretario general del PSOE provincial, Manuel Borrego, ha tomado la palabra para abordar la dimensión más humana de la memoria, evocando cómo el trauma se transmitió entre generaciones. Borrego ha recordado a sus abuelos maternos, quienes "nunca quisieron hablar de aquellos hechos desgarradores por un miedo heredado que se transmitió en forma de silencio a lo largo de las décadas". Frente a ese silencio, ha contrapuesto la valentía del presente para "romper el candado de la desmemoria".

Además, ha puesto el foco en el auge de discursos que pretenden blanquear la dictadura franquista. El líder provincial ha asegurado que los actos de recuerdo no se organizan desde la revancha ni el rencor, sino desde la convicción de que la verdad, la justicia y la reparación son pilares esenciales para garantizar una convivencia pacífica. «Recordar a quienes dieron su vida por la libertad de todos no divide; lo que fractura la democracia es el silencio y el intento de reescribir la historia para equiparar a las víctimas con sus verdugos», ha señalado, haciendo un llamamiento a la firmeza institucional frente a la intolerancia y el odio.

Memoria democrática

Finalmente, las intervenciones han finalizado con el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha reivindicado la verdad, la justicia y la reparación como pilares de la política socialista, exigiendo inversión pública para exhumar a las víctimas. Además, ha reconocido el papel decisivo de las mujeres en la historia democrática. Frente a los medios, ha rechazado las leyes de "falsa concordia" impulsadas por los gobiernos del PP y la ultraderecha, lanzando un aviso a María Guardiola e Ignacio Gragera sobre la determinación del PSOE para construir un proyecto transformador que recupere los gobiernos de Extremadura y la capital pacense.

En el cierre de su intervención, el dirigente ha recordado la carga simbólica de la canción 'Los Olvidados', de Pedro Pastor y Rozalén, convirtiendo la cultura en una trinchera frente al olvido institucional. Para Cotrina, mantener viva la memoria no responde a un mero ejercicio de nostalgia, sino a un deber pedagógico y democrático imprescindible para blindar las instituciones y garantizar que la dignidad de las víctimas prevalezca frente al silencio.

Como broche final, se ha realizado la ofrenda de flores en las tumbas de Pedro Rubio Heredia, diputado socialista por Badajoz asesinado en 1935 con 25 años; de Sinforiano Madroñero, primer alcalde socialista de Badajoz; y de Eladio López Alegría, miembro del Partido Republicano Radical Socialista y primer alcalde de Badajoz durante la Segunda República. Madroñero y López Alegría fueron asesinados tras la llegada de los sublevados a la ciudad. Pese a cumplirse 90 años, el legado de los tres continúa siendo un pilar de la memoria colectiva de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz