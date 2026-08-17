Un vehículo arde en plena madrugada en la barriada de San Roque, Badajoz

Nuevo incendio en Badajoz. En la madrugada de este lunes, un vehículo ha ardido en plena calle en la barriada pacense de San Roque. El suceso se ha producido alrededor de las tres de la madrugada, cuando las llamas envolvieron el coche mientras se encontraba estacionado en la vía.

El vehículo afectado es un Audi A4 de color negro que, según han señalado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, llevaba bastante tiempo estacionado en el mismo lugar. Por esta circunstancia, se baraja la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado, aunque no había ningún elemento que permitiera determinar la causa del fuego.

Galería | Imágenes del incendio de ayer en San Roque / Cedida

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, así como efectivos de Policía Local y Policía Nacional. Los efectivos del parque municipal trabajaron durante aproximadamente una hora para sofocar el incendio, en una intervención en la que participaron un camión y un vehículo de mando.

Por su parte, Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del incendio.

Además, una vecina de la zona ha explicado a este diario que fue la Policía quien la despertó sobre las tres de la madrugada para pedirle que moviera su coche, ya que se encontraba estacionado junto al vehículo que estaba ardiendo. El fuego provocó daños leves en su vehículo, así como en otro turismo que se encontraba estacionado al otro lado del coche calcinado.

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El incendio ha provocado daños leves al vehículo que se encontraba estacionado a su lado. / LA CRÓNICA

El suceso alertó a los vecinos de la zona en plena madrugada, tanto por el incendio como por el fuerte olor a humo que se extendió por los alrededores."Era horroroso, olía mucho a humo", relata la vecina, quien asegura que durante la intervención no consiguieron localizar al propietario del vehículo incendiado.

Fuente: La Crónica de Badajoz