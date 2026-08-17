La operación sigue abierta
Desmantelado un punto de drogas en Las Vaguadas de Badajoz: la policía interviene 15 kilos de hachís, marihuana y cocaína
Se ha detenido a un varón de 30 años que presuntamente vendía las sustancias en su casa tras contactar antes por teléfono con los consumidores. Ya ha ingresado en prisión
La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga "con mucha actividad" en Las Vaguadas de Badajoz y ha detenido a su presunto responsable, un varón de 30 años con antecedentes.
En la operación, bautizada con el nombre Palmeras, se han intervenido más de 18 kilos de sustancias estupefacientes, entre hachís, marihuana y cocaína, además de dinero y útiles para la preparación de la droga.
Según han informado este lunes fuentes de la comisaría, la investigación se inició después de que el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial recibiera distintas informaciones alertando de la posible existencia de un punto de venta de droga muy activo en esta urbanización. Tras llevar a cabo vigilancias discretas en la zona, los agentes localizaron al sospechoso, un joven con residencia en este barrio, a cuyo domicilio acudían los consumidores, previo contacto telefónico, para supuestamente adquirir la droga.
Los policías comprobaron que, en ocasiones, era él mismo quien se desplazaba en diferentes vehículos hasta algún punto concertado con sus clientes para realizar la transacción.
Registro
Así, tras confirmar la identidad del sospechoso, su 'modus operandi' y la vivienda que presuntamente funcionaba como punto de droga y se realizaban la mayoría de los intercambios, los agentes procedieron al registro de la propiedad el pasado 12 de agosto. En la casa hallaron 15.637 gramos de hachís; 3.848 de marihuana y 11 de cocaína, así como 475 euros en efectivo. En ese momento, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.
La Policía Nacional mantiene aún abierta la investigación.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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