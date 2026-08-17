Vox tacha de "despilfarro" que el Ayuntamiento de Badajoz destine 192.000 euros a cooperación internacional

Vox vuelve a tirar de la prioridad nacional para censurar que se destinen fondos a cooperación internacional. Esta vez ha sido el grupo municipal en el Ayuntamiento de Badajoz el que ha tachado de "despilfarro" que el equipo de gobierno del PP destine 192.000 euros para financiar proyectos sociales en países del tercer mundo (el presupuesto de la ciudad para 2026 supera los 150 millones de euros).

El portavoz municipal de Vox, Marcelo Amarilla, se ha mostrado contrario a esta decisión y ha defendido el modelo de su partido en el Gobierno de Extremadura: "Hemos demostrado que se puede gobernar poniendo primero las necesidades de los extremeños”, ha señalado.

En este sentido, la formación de Santiago Abascal ha reprochado al alcalde, Ignacio Gragera, que dedique este dinero a ayudar a proyectos en el extranjero, cuando Badajoz continúa teniendo "importantes necesidades" que, a su juicio, deberían ser atendidas "de manera prioritaria".

"Los impuestos aportados por los pacenses deben ir destinados a Badajoz", ha defendido Amarilla, quien ha reprobado que el PP se gaste el dinero de los vecinos "no ya fuera de Badajoz, sino de España".

Comparación con la Junta

El grupo municipal de Vox compara esta decisión del ayuntamiento con "el cambio de rumbo" impulsado por este partido desde su llegada al Gobierno de la Junta de Extremadura, en la que se jacta de haber permitido eliminar los 11 millones de euros que antes se destinaban a proyectos de cooperación internacional, "para destinarlos a mejorar la vida de los extremeños", según destaca.

A ello -recuerda- se suma la supresión de la actividad de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid).

"Esta es la diferencia entre que Vox esté en el Gobierno o no esté. En la Junta hemos cambiado las prioridades y hemos conseguido un ahorro de casi 11 millones; en Badajoz, Gragera sigue destinando el dinero de los pacenses a proyectos en el extranjero", ha criticado el portavoz de Vox.

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Por ello, Amarilla ha instado al alcalde a seguir el ejemplo del Gobierno regional: “hay que saber establecer prioridades y gastar menos en los de fuera y más en nuestra tierra y en nuestra gente", ha concluido.

Fuente: La Crónica de Badajoz