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Accidente de tráfico

En estado grave un hombre de 65 años tras una salida de vía en la N-435 a la altura de Jerez de los Caballeros

Tras ser atendido por los servicios de emergencia, fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz / Andrés Rodríguez

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L. C. B.

Un hombre de 65 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de tráfico este lunes en la N-435, a la altura del punto kilométrico 72, en Jerez de los Caballeros.

El siniestro se produjo a las 17.23 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada de emergencias por una salida de vía en la que no hubo personas atrapadas.

Hasta el lugar se desplazaron una UME 1.2 del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.

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Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió politraumatismos y, tras ser atendido por los servicios sanitarios, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

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