Herido un motorista de 17 años tras chocar con un turismo en una rotonda de Badajoz

Un motorista de 17 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este martes en Badajoz, según los datos aportados por la Policía Local.

El siniestro se ha producido aproximadamente sobre las 11.30 horas en la rotonda de la carretera de Valverde, donde, por causas que por el momento no han trascendido, se han visto implicados un turismo y una motocicleta.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la moto ha resultado herido leve. Por su parte, el turismo implicado en el accidente estaba conducido por una mujer de 28 años.

La Policía Local de Badajoz ha intervenido en el lugar para realizar las diligencias y actuaciones correspondientes. Hasta ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se ha producido la colisión.

Otro accidente reciente en la misma rotonda

Este no es el único accidente registrado recientemente en este punto. El pasado 6 de julio, otro motorista resultó herido en una colisión entre un turismo y un ciclomotor en la misma rotonda, cerca del centro comercial Carrefour.

En aquella ocasión, el turismo circulaba por el carril interior de la glorieta y, al intentar abandonarla, habría cortado la trayectoria del ciclomotor, que circulaba por el carril exterior, produciéndose la colisión. El motorista sufrió diversas abrasiones y las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores dieron resultado negativo.

Fuente: La Crónica de Badajoz