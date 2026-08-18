La Junta reconoce atrasos en el pago al personal sustituto de centros de menores de Badajoz

Diez trabajadores sustitutos de la Junta de Extremadura denuncian que aún no han cobrado la nómina de julio. Los empleados, que se incorporaron hace poco más de un mes al centro de acogida de menores San Juan Bautista y el centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores Marcelo Nessi, aseguran continuar realizando turnos rotativos de mañana, tarde y noche sin haber cobrado el mes trabajado. Además, añaden que las respuestas que han obtenido tras semanas de llamadas a la Junta de Extremadura han sido evasivas y que no les dicen cuándo percibirán su salario.

La falta de información previa ha sido una de las principales quejas del colectivo. Mientras que a los empleados que se incorporaron el 15 de julio -cuatro en total- se les avisó de que cobrarían a finales de agosto, a las diez personas contratadas desde el 1 de julio nadie les notificó que estarían dos meses sin ingresos. Los trabajadores descubrieron el impago a principios de agosto al revisar sus cuentas bancarias. Dicen que, tras realizar más de 10 llamadas en las que distintos departamentos se pasaban la responsabilidad, la administración ofreció justificaciones evasivas: "Nos indicaron que primero cobraría el sector primario por el cambio de gobierno. En otra llamada nos dijeron que se habían quedado sin despacho, que los habían cambiado y por eso se estaba dando este retraso".

Diez personas afectadas

La parálisis en el abono de retribuciones afecta a perfiles como técnicos de educación infantil (TEI), camareros, limpiadores y ordenanzas. La mayoría accedió al puesto tras ser llamados desde la bolsa de empleo cuando se encontraban en el paro, por lo que carecen de margen financiero para afrontar gastos fijos sin cobrar: "Luego dicen que la gente solo quiere estar cobrando el paro. Por lo menos ahí se cobra y podemos pagar nuestras hipotecas sin tener que pedir ayuda a la familia para sufragar los gastos". Otra persona afectada añade que le parece "una auténtica vergüenza que sea la propia Junta de Extremadura la que nos trate así porque las facturas llegan. No entiendo cómo un organismo público con dinero de todos nos restringe nuestros sueldos".

El personal con más antigüedad en los centros les ha confirmado que estos retrasos son una dinámica habitual que ya afectó a los sustitutos en Navidad. Esta situación ya provocó situaciones límite: el pasado diciembre, algunos trabajadores del Marcelo Nessi se plantearon abandonar sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de soportar meses de impagos. "Algunos compañeros nos dicen que es seguro que vamos a cobrar, pero más adelante, y que el pago de los complementos será a partir de septiembre. Si los demás trabajadores de la Junta cobran, ¿por qué nosotros, que venimos del paro para trabajar un mes o dos, tenemos que esperar?", cuestionan varios afectados.

La Junta asegura que pagará

La Junta de Extremadura (a través de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social; y la Consejería de Desregularización, Servicios Sociales y Familia) explica que "la incidencia ha afectado únicamente a algunos trabajadores temporales que iniciaron su prestación de servicios durante el mes de julio". Desde el ejecutivo autonómico atribuyen el retraso a cuestiones logísticas derivadas del traslado del personal de gestión a una nueva consejería, sumado a dificultades técnicas por la cohabitación de los dominios Juntaex y salud-juntaex.es, lo que dificultó volcar la documentación de los nuevos contratos al sistema informático SiRHUS.

Aunque la administración indica no disponer de un registro exacto por haberse atendido las peticiones de forma telefónica, estima que la afección alcanza a "un máximo de 10 personas". Asimismo, la Junta confirma que la incidencia quedará regularizada de inmediato y que "las retribuciones correspondientes al mes de julio de los trabajadores afectados se abonarán en la nómina de agosto".

Desde el gobierno regional concluyen remarcando su compromiso con la plantilla: "Queremos dejar claro que, para la Junta de Extremadura, la prioridad son todos los sectores siempre porque cumplimos con nuestras obligaciones con todos nuestros empleados públicos".

Fuente: La Crónica de Badajoz