Suceso
Vuelca un camión cargado de botellas de vidrio en Villafranca de los Barros
Como resultado del impacto, el conductor ha sufrido heridas de carácter leve
Durante la mañana de hoy, un camión que transportaba botellas de vidrio ha volcado en la carretera N-630, concretamente a la altura del kilómetro 658, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros. El suceso se ha producido tras salirse el vehículo de la vía por la que circulaba.
Como resultado del impacto, el conductor del camión ha sufrido heridas de carácter leve. Tras recibir el aviso, los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad se han desplazado al lugar de los hechos para atender al implicado en el accidente y gestionar la incidencia en la infraestructura vial.
A pesar de las dimensiones del vehículo y de la cantidad de material volcado, no ha sido necesario cortar por completo la circulación de la vía. En su lugar, se ha dado paso a un camino alternativo.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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