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Suceso

Vuelca un camión cargado de botellas de vidrio en Villafranca de los Barros

Como resultado del impacto, el conductor ha sufrido heridas de carácter leve

Camión volcado con botellas de vidrio.

Camión volcado con botellas de vidrio.

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L. C. B.

Villafranca de los Barros

Durante la mañana de hoy, un camión que transportaba botellas de vidrio ha volcado en la carretera N-630, concretamente a la altura del kilómetro 658, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros. El suceso se ha producido tras salirse el vehículo de la vía por la que circulaba.

Camión volcado en la N-630.

Camión volcado en la N-630. / Cedida

Como resultado del impacto, el conductor del camión ha sufrido heridas de carácter leve. Tras recibir el aviso, los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad se han desplazado al lugar de los hechos para atender al implicado en el accidente y gestionar la incidencia en la infraestructura vial.

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Servicios en el lugar de los hechos.

Servicios en el lugar de los hechos. / Cedida

A pesar de las dimensiones del vehículo y de la cantidad de material volcado, no ha sido necesario cortar por completo la circulación de la vía. En su lugar, se ha dado paso a un camino alternativo.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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