El ayuntamiento de Monesterio licita las casetas de la feria de septiembre

A través de un anuncio de la alcaldía, el ayuntamiento de Monesterio informa sobre el procedimiento para la adjudicación de la caseta municipal, la caseta de la juventud y una caseta particular, cuyos pliegos de licitación fueron aprobados por la junta de gobierno local, en una sesión que se celebró el pasado día 17 de agosto.

Las solicitudes para tomar parte del procedimiento, deberán presentarse hasta el día 30 de agosto. Las personas o empresas interesadas, pueden obtener toda la información necesaria y la obtención de documentación, personalmente, en las oficinas del ayuntamiento, a través de su página web, www.monesterio.es o, mediante comunicación telefónica a través del número, 924 516 063.

Caseta municipal y de la juventud

La caseta municipal, lugar en el que se desarrolla la mayoría de los actos oficiales de la feria, sale a licitación por el precio de 1.000 €, más el IVA aplicable. Este importe podrá ser mejorado al alza. El adjudicatario deberá instalar a su costa la barra para el desarrollo de la actividad. Las instalaciones deberán mantenerse abiertas y en servicio durante todos los días de feria, (del 8 al 13). La prestación del servicio deberá atenerse a la concepción de una caseta orientada principalmente a la dispensación de comida y bebida, con especial refuerzo del servicio en los momentos en que se celebren actos oficiales.

La caseta de la juventud, con una superficie aproximada de 25X15 metros, se licita por la misma cantidad, (1.000 €). El acceso será libre y gratuito para todas las personas durante todos los días y horarios de funcionamiento establecidos por el ayuntamiento. Queda prohibido el hecho de exigir la adquisición de una consumición como condición previa para acceder a la caseta, así como cobrar cantidades, bajo cualquier otra denominación, que tengan como finalidad encubierta el cobro por el acceso. La instalación de la caseta corre por cuenta del ayuntamiento.

Para ambas licitaciones se valorarán experiencia, personal adscrito, organización y planificación del servicio, relación y adecuación de precios, así como propuestas gastronómicas para la caseta municipal y de ambientación, decoración y ornamentación, para la de la juventud.

Caseta particular

Por último, con una superficie mínima de 200 m2, el ayuntamiento licita una caseta particular cuyo precio mínimo también es de 1.000 €. En este caso, además de la acreditación de experiencia, precios y propuesta gastronómica, se tendrán en cuenta otros aspectos complementarios que pudieran suponer un atractivo añadido para los asistentes, como actuaciones musicales, conciertos o actividades de animación. La instalación correrá por cuenta del ayuntamiento.

Noticias relacionadas

La mesa de contratación procederá a la apertura y valoración de las distintas propuestas, el día 31 de agosto, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas y elevará su dictamen al órgano de contratación para las propuestas de contratación.