David Bustamante actuará en Valverde de Leganés este sábado con entradas a 15 euros

David Bustamante protagonizará este sábado 22 de agosto una de las grandes citas de la feria de agosto de Valverde de Leganés. El concierto del artista cántabro se enmarca dentro de la programación de las fiestas de verano, que comenzarán el viernes y se prolongarán hasta el domingo con una programación cargada de actuaciones en directo.

David Bustamante actuará a las 23.30 horas en el Auditorio Municipal. Así lo ha anunciado el ayuntamiento de la localidad a través de sus redes sociales y mediante una nota de prensa en la que el consistorio asegurado que "el público podrá disfrutar en directo de uno de los artistas más reconocidos y queridos del país". Una noche pensada, según el propio ayuntamiento, "para cantar, bailar y vivir la música en compañía".

Bustamante anima a los vecinos

El consistorio ha añadido que el concierto supone además, una oportunidad para "reencontrarse con canciones que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de la banda sonora de muchos momentos". El propio Bustamante ha querido animar a los vecinos de Valverde de Leganés a no perderse la cita a través de un vídeo que ha enviado al consistorio: "Inédito Tour continúa", concluye el cantante.

Las entradas anticipadas aún pueden conseguirse a un precio de 15 euros en diferentes puntos de venta repartidos por la localidad: Casa de la Cultura, Papelería Micheli y Regalos Mónica. Además, existe la posibilidad de realizar la compra online de las mismas a través de tusentradasonline.com o en la propia taquilla el día del concierto por 20 euros.

Pero la actuación de Bustamante será solo una de las citas de un fin de semana cargado de actuaciones musicales. El viernes se podrá disfrutar de las actuaciones de 'Kelay' y 'Trini Moreno', el sábado, antes de la actuación de David Bustamante, será el turno de Tributo 'Ecos del Rocío' y de la Charanga 'Los Impresentables'.

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Las fiestas de agosto de Valverde de Leganés cerrarán el domingo con las actuaciones de 'Licor 43' y 'Shuli', que pondrán el broche final a tres días de celebraciones y propuestas musicales para todos los públicos.