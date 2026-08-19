El fallecido en el accidente del Tiro de Pichón viajaba en el asiento trasero y se investiga si llevaba cinturón

La investigación sobre el accidente mortal ocurrido este domingo en la N-523, la carretera que comunica Cáceres y Badajoz, trata de determinar si el joven fallecido llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento de la colisión. Fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz han confirmado a este diario que la víctima viajaba como ocupante de uno de los vehículos implicados y que se encontraba en uno de los asientos traseros.

El siniestro, una colisión múltiple en la que se vieron implicados tres vehículos, se produjo minutos antes de las 16.00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 77 de la N-523, en las inmediaciones del conocido como Tiro de Pichón. Como consecuencia del accidente falleció un hombre de entre 20 y 25 años y otros cinco varones resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Una de las cuestiones que deberá aclarar ahora la investigación es si la víctima mortal utilizaba el sistema de retención. José Luis Capilla, jefe provincial de Tráfico en Badajoz, explica que ese extremo todavía está "pendiente de investigación".

La Guardia Civil, por su parte, se limita por ahora a asegurar que el fallecido era ocupante de uno de los vehículos y que se encontraba sentado en la parte posterior. Preguntada expresamente sobre si llevaba abrochado el cinturón de seguridad, la comandancia señala que "ese dato forma parte de la investigación y será remitido al juzgado".

Tampoco han trascendido hasta el momento las circunstancias concretas que desencadenaron el accidente ni si pudo intervenir algún factor como la velocidad. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continúa investigando las causas de la colisión y las circunstancias en las que se produjo.

Cinco heridos trasladados al hospital

El accidente dejó además cinco personas heridas, todas ellas varones y con lesiones de diferente consideración. Los afectados fueron evacuados al Hospital Universitario de Badajoz, según la información facilitada por el 112 Extremadura.

El herido que presentaba el estado de mayor gravedad era un joven de 25 años, que sufrió traumatismos craneal, torácico y abdominal. Preguntado por su estado de salud, el SES indica que no puede proporcionar datos, alegando que "la evolución del paciente pertenece a su privacidad".

En cuanto al resto de los heridos, otro hombre, de 36 años, resultó menos grave con un traumatismo costal. Con el mismo pronóstico fue trasladado un hombre de 60 años, que presentaba un traumatismo costal y una herida. Entre los heridos leves figuraba, por su parte, un joven de 22 años, con un traumatismo en la columna dorsal, una herida en la cabeza y una contusión en una rodilla.

Del quinto herido no se facilitó la edad. Presentaba una fractura de tobillo y su estado fue considerado leve.

Mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en la N-523, Tráfico insiste en la importancia que tiene el cinturón independientemente del lugar que ocupe una persona dentro del automóvil. Capilla advierte de que viajar sin este elemento de seguridad "eleva de manera muy importante" las consecuencias que puede tener un siniestro.

Simulación de un accidente para evaluar la seguridad de los ocupantes. / DGT

"Si no llevas abrochado el cinturón de seguridad, se multiplican exponencialmente las posibilidades de fallecer o de tener secuelas y heridas graves, independientemente de la posición que lleves en el vehículo", señala el jefe provincial de Tráfico.

El asiento del copiloto, el más peligroso

Con el cinturón correctamente abrochado, la ubicación dentro del vehículo sí introduce diferencias en el nivel de protección. Según explica Capilla, los asientos delanteros presentan una mayor siniestralidad, especialmente el correspondiente al copiloto.

"El del copiloto es el asiento más peligroso", afirma. Los dos puestos delanteros están especialmente expuestos en las colisiones frontales, aunque existe una diferencia entre quien conduce y quien viaja a su lado. El jefe provincial de Tráfico explica que el conductor puede reaccionar instintivamente ante una situación de peligro intentando evitar el impacto o protegiéndose.

"El del conductor es un poco más seguro porque la persona que va conduciendo, instintivamente, intenta evitar el accidente. Intenta ponerse a salvo y por eso es más seguro que el del copiloto", explica.

"La situación del copiloto es la peor, sobre todo en las colisiones frontales porque es al primero que llega el impacto" José Luis Capilla — Jefe provincial de Tráfico

El acompañante delantero, en cambio, no dispone de esa capacidad de reacción sobre la trayectoria del vehículo. "El del copiloto es el peor porque no está en una situación en la que instintivamente vaya a proteger ese sitio y, además, sobre todo en las colisiones frontales, es al primero que llega el impacto", añade Capilla.

La situación cambia cuando se analizan las plazas posteriores. Entre los asientos traseros, explica el responsable provincial de Tráfico, el central es el que ofrece generalmente una mayor protección al encontrarse más alejado de los laterales del automóvil.

Esta diferencia adquiere especial importancia en determinados tipos de accidente. En una colisión frontal las distancias respecto al impacto pueden ser similares entre las plazas posteriores, pero en choques laterales o vuelcos los pasajeros situados junto a las puertas se encuentran más próximos a las zonas que pueden recibir directamente el golpe.

¿Dónde es menor el riesgo en caso de accidente?

"De los asientos traseros, el más seguro es el central, porque es el que está más alejado de todas las colisiones", apunta Capilla. Según la estimación aportada por el jefe provincial de Tráfico, esa posición puede representar entre un 10% y un 20% menos de posibilidades de sufrir lesiones graves o fallecer respecto a otros asientos del vehículo, aunque precisa que no dispone de un porcentaje exacto.

Entre las otras dos plazas posteriores, la situada detrás del conductor también se considera generalmente más segura. La explicación vuelve a estar relacionada con la reacción instintiva de quien está al volante ante un peligro inminente. "El conductor, cuando percibe una situación de riesgo en la que puede tener un accidente, tiende a autoprotegerse y, consecuentemente, la persona que va detrás del conductor también tiene esa protección extra, por decirlo de alguna manera", señala.

Esta circunstancia se aprecia fundamentalmente en los choques frontales. En impactos laterales o accidentes con vuelco, insiste Capilla, la plaza central trasera mantiene una mejor tasa de supervivencia que las situadas junto a las puertas.

Sin embargo, por encima de la posición concreta que ocupe una persona, Tráfico pone el foco en un elemento determinante: utilizar correctamente el cinturón de seguridad. Su función resulta esencial tanto en las plazas delanteras como en las traseras y su ausencia incrementa el riesgo de sufrir consecuencias graves en un accidente.

"Sobre todo, desgraciadamente, lo que aumenta la mortalidad y la lesividad es no usar el cinturón de seguridad. Tenemos muchísimos fallecidos por este motivo cada año", concluye el jefe provincial de Tráfico en Badajoz.

Punto de la N-523 donde perdió la vida el joven tras la colisión múltiple. / Cedida

A la espera de que la investigación determine las circunstancias concretas del siniestro de este domingo, Tráfico insiste en que, por encima de la plaza que se ocupe, el cinturón de seguridad sigue siendo el principal elemento de protección de los ocupantes ante una colisión.

Fuente: La Crónica de Badajoz