De Ribera del Fresno al corazón del Mundial: la historia del periodista Fernando Sánchez Tavero

La trayectoria de Fernando Sánchez Tavero demuestra que, en el periodismo, la distancia entre un pequeño municipio de Badajoz y los grandes acontecimientos internacionales puede ser mucho más corta de lo que parece. Este verano, este periodista de Ribera del Fresno ha vivido desde dentro la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Para que más personas conozcan de cerca su experiencia, la Asociación Sociocultural 'Trece Rosas' ha organizado para mañana a las 21.00 horas, en el patio de la Casa de la Cultura de Ribera del Fresno, un encuentro-coloquio bajo el título 'Desde Ribera al corazón del Mundial', en el que Sánchez Tavero conversará con los asistentes sobre su profesión, su trayectoria y los entresijos del periodismo deportivo de élite.

El objetivo es conocer qué ocurre detrás de una crónica, qué supone trabajar durante semanas entre viajes, entrenamientos, ruedas de prensa, entrevistas y acontecimientos deportivos y, sobre todo, cómo se transforma la experiencia cuando el periodista deja de contemplar el campeonato desde la distancia para convertirse en uno de los profesionales encargados de contarlo.

De Ribera y La Zarza a las páginas de AS

Nacido en Ribera del Fresno y criado entre esta localidad y La Zarza, su vínculo con el deporte comenzó mucho antes de plantearse el periodismo como profesión. En su pueblo llegó a jugar al voleibol, aunque su verdadera pasión estaba también fuera de la pista: seguir la actualidad deportiva y devorar todo lo que tuviera que ver con el fútbol. El teletexto, las guías de La Liga y los resultados fueron sus primeras herramientas para conseguirlo.

Su recorrido tampoco fue lineal. Llegó a trabajar como camarero y posteriormente como Destination Manager, organizando experiencias para aficionados del Manchester United. Precisamente el contacto con el mundo del fútbol de élite desde la hostelería terminó abriendo nuevas puertas. Su paso por Tapeo & Wine, restaurante vinculado al entonces jugador del Manchester United Juan Mata, le permitió coincidir con numerosas figuras del fútbol internacional y conocer un universo que hasta entonces había contemplado como aficionado.

La oportunidad decisiva llegó cuando un cliente habitual le animó a presentarse a una prueba de acceso a Diario AS. Sánchez Tavero superó aquella prueba y comenzó como becario en la sección del Real Madrid.

Un periodista de AS en el Mundial de 2026

La ficha profesional de Sánchez Tavero en AS.com lo presenta como redactor de la sección del Real Madrid y recoge su perfil como periodista extremeño, criado entre Ribera del Fresno y La Zarza. Durante el torneo firmó informaciones, análisis y entrevistas desde distintas sedes, siguiendo la actualidad de España y participando en la cobertura de algunos de los momentos decisivos del campeonato. Entre sus trabajos figura, por ejemplo, la información y análisis del encuentro España-Portugal, así como diferentes piezas publicadas desde Estados Unidos durante la competición.

Un ejemplo para las nuevas generaciones

La Asociación Sociocultural 'Trece Rosas' plantea esta actividad también desde una perspectiva de reconocimiento al talento nacido en el municipio. El encuentro pretende demostrar especialmente a los jóvenes que las grandes metas profesionales no tienen por qué comenzar en una gran ciudad. No es casual, por tanto, que el lema elegido para la jornada sea 'Desde Ribera al corazón del Mundial'.

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La cita de mañana será una oportunidad para escuchar, desde muy cerca, cómo se vive un Mundial cuando las cámaras se apagan y comienza el trabajo del periodista que tiene que convertir todo lo sucedido en una historia capaz de llegar a millones de lectores.

Fuente: La Crónica de Badajoz