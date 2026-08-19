Siete días de fiesta y 700 kilos de melón para celebrar el 40 aniversario de Las Fiestas del Melón

Los Guadalperales se prepara para celebrar, del 24 al 30 de agosto, la 40ª edición de sus Fiestas del Melón, una de las citas más arraigadas del calendario estival de la entidad local menor. La celebración, que cada año reúne a cientos de guadalperaleños y visitantes de la mano de la Diputación de Badajoz, nació vinculada a la importancia que tuvo el cultivo del melón en la economía local. Con el paso de los años, la fiesta ha trascendido su origen agrícola para convertirse en una cita de convivencia.

Durante más de una semana, una población que habitualmente ronda los 700 habitantes multiplica su actividad y llega a congregar a miles de personas. La programación combina gastronomía, música, deporte, actividades infantiles... En definitiva, propuestas para todas las generaciones.

La alcaldesa de Los Guadalperales, María Chaparro, ha reivindicado durante la presentación de las fiestas el valor del melón como seña de identidad del municipio, pese a que el cultivo ha ido perdiendo presencia en los últimos años frente a otras producciones agrícolas. "Cada año se cultivan menos melones, pero podemos decir que durante esos días, el ayuntamiento reparte unos 700 kilos de melón", ha asegurado la regidora, que además ha destacado la presencia de esta fruta en buena parte de las comidas populares.

Presentación de las Fiestas del Melón de Los Guadalperales. / G. G.

Precisamente la gastronomía tendrá así un papel protagonista, con concursos de melón, tortilla, gazpacho y postres, además de caldereta, barbacoa, paella y las tradicionales migas con melón.

El día de la paella, el día gordo

La alcaldesa ha querido destacar además una de las jornadas: El día de la paella. El sábado 29 tendrá lugar una convivencia en la plaza del pueblo, lugar donde se reparte cada año unos 1.500 tickets de platos de paella. Para Chaparro, ese día hace que Los Guadalperales se convierta en un equipo: "Vamos todos a una".

Programación oficial

Por su parte, el representante de las asociaciones locales, Daniel López, ha detallado una programación que comenzó el 17 de agosto con la Semana Cultural y que servirá de antesala a las fiestas. La feria arrancará oficialmente el lunes 24 de agosto con una jornada dedicada a los niños. En este sentido, el representante ha asegurado que el objetivo es "como todos los años, que cada grupo tenga su propio día".

El martes será el Día de la Mujer, con una marcha, desayuno saludable y actividades deportivas. El miércoles, la inauguración oficial de las fiestas, estará dedicado a los mayores. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, ese día también se realizará un espectáculo de fuegos artificiales.

El jueves llegará el Día de las Peñas, con 24 agrupaciones inscritas y más de 500 participantes. Cifras que hacen a los representantes del municipio "estar especialmente orgullosos". El viernes recuperará el protagonismo de las tradiciones taurinas y gastronómicas. A mediodía se celebrarán los concursos gastronómicos, incluido el tradicional concurso de melón en sus distintas categorías.

El sábado 29 será el gran día de las fiestas: el día de la paella. Esta jornada se completará con concursos, fiesta del agua y la espuma y música en directo. Las fiestas concluirán el domingo 30 de agosto con una degustación de caldereta al mediodía y las tradicionales migas con melón por la noche.

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Reparto de migas con melón durante las fiestas del año pasado. / Cedida

Chaparro también ha destacado la colaboración de la institución provincial con las entidades locales menores y la reciente puesta en marcha de un plan de inversiones dotado con más de un millón de euros. En el caso de Los Guadalperales, el ayuntamiento ya tiene previsto destinar parte de esta ayuda a la instalación de aire acondicionado en el colegio, una actuación demandada por los propios docentes para hacer frente a las altas temperaturas.

Fuente: La Crónica de Badajoz