Más de 665.000 euros para mejorar la protección frente a inundaciones en el río Ardila

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha finalizado las obras para la recuperación de la continuidad longitudinal en el río Ardila, una actuación que ha supuesto una inversión de más de 665.000 euros y que ha permitido devolver al río su dinámica natural y fortalecer la protección de la zona frente a las avenidas y los efectos del cambio climático.

El principal objetivo de los trabajos ha sido recuperar la funcionalidad del río mediante la restauración de la continuidad de flujos de agua y sedimentos, la mejora de la capacidad de laminación de avenidas y el fomento de la biodiversidad gracias a la permeabilización de barreras para la fauna acuática.

El proyecto, desarrollado en un tramo de 52 kilómetros, comprende 46 kilómetros del río Ardila, aguas abajo del embalse de Valuengo, y otros 6 kilómetros del arroyo Brovales, en los términos municipales de Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera.

Mejoras en desagüe y la capacidad hidráulica

La actuación beneficia especialmente a las pedanías de Valuengo y La Bazana, donde se han mejorado las condiciones de desagüe y la capacidad hidráulica de distintos pasos de agua para reducir el riesgo de inundaciones.

Más mejoras llevadas a cabo en el río Ardila. / Cedida.

Entre las actuaciones ejecutadas destaca la demolición de diversos azudes, losas y otras barreras transversales en desuso que se encontraban deterioradas y carecían de utilidad. Asimismo, se han sustituido antiguos pasos de tubos estrechos por nuevos marcos prefabricados de hormigón de mayor sección, lo que permitirá reducir el riesgo de taponamientos durante los episodios de crecida.

Una rampa en el azul de Los Bolsicos

En el azud de Los Bolsicos, cuya eliminación no ha sido posible debido a la existencia de concesiones vigentes, se ha construido una rampa para peces de flujo ascendente que facilita el remonte de las poblaciones de especies piscícolas a lo largo del cauce, mejorando así la conectividad del río.

El proyecto, que ha sido financiado por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), también ha incluido trabajos de restauración ambiental mediante la poda y retirada de vegetación leñosa y restos vegetales en las inmediaciones de las infraestructuras intervenidas. Estas labores complementan las ejecutadas por la CHG sobre la vegetación de ribera entre los años 2023 y 2025 en estos mismos tramos, con una inversión de más de 1,2 millones de euros.

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Asimismo, durante toda la ejecución de las obras se ha mantenido un programa de vigilancia ambiental para garantizar el respeto a los ciclos reproductivos de la fauna y monitorizar las poblaciones de peces presentes en el entorno de las obras. Además de los beneficios ambientales, la actuación ha tenido una repercusión positiva desde el punto de vista social y económico, ya que buena parte de las obras han sido ejecutadas por empresas y trabajadores de la comarca, contribuyendo a la generación de actividad y empleo en el entorno.