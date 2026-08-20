La Diputación de Badajoz destina cerca de 555.000 euros a 194 entidades para impulsar el turismo en la provincia

La Diputación de Badajoz, ha concedido cerca de 555.000 euros a 194 ayuntamientos, entidades locales menores y asociaciones de la provincia para impulsar iniciativas de promoción y desarrollo turístico. La resolución se enmarca en la convocatoria de subvenciones al fomento del turismo 2026, gestionada a través del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo y publicada inicialmente el pasado mes de diciembre.

Estas ayudas tienen como objetivo respaldar proyectos destinados a potenciar la actividad turística en los municipios de la provincia, favorecer su promoción y contribuir al desarrollo económico y social del territorio.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, pone fin al proceso de concesión de estas ayudas, destinadas a apoyar iniciativas que contribuyen a la promoción de los recursos, valores y atractivos turísticos, así como al desarrollo de actividades vinculadas al turismo en entornos acuáticos.

Dos líneas de actuación

La convocatoria se ha articulado en dos líneas de ayudas. La primera, destinada al fomento general del turismo, ha concedido cerca de 485.000 euros a 184 beneficiarios, entre los que se encuentran 146 ayuntamientos, 13 entidades locales menores y 25 asociaciones. A través de esta línea se respaldan proyectos y actuaciones orientados a poner en valor los recursos turísticos de los municipios, favorecer su difusión y contribuir al aprovechamiento de las posibilidades turísticas existentes en el territorio.

Por su parte, la segunda línea de actuación, destinada al fomento del turismo en entornos acuáticos, ha concedido 70.000 euros a 10 beneficiarios, concretamente 9 ayuntamientos y una entidad local menor. Estas ayudas están dirigidas a impulsar actividades de turismo acuático en zonas de baño autorizadas, contribuyendo a ampliar y diversificar la oferta turística de la provincia.

Las actuaciones deberán desarrollarse a lo largo de 2026, de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en la convocatoria y en la resolución de concesión.

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Con estas ayudas, la institución provincial busca reforzar su compromiso con la puesta en valor de los recursos turísticos de la provincia, el apoyo a las iniciativas locales y la creación de propuestas que contribuyan a hacer del territorio un destino con experiencias cada vez más atractivas, diversas y sostenibles.

Fuente: La Crónica de Badajoz