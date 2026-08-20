La mancomunidad de Tentudía pide disculpas y devolverá la demasía errónea por la tasa de basura

La entrada en vigor de la nueva tasa del servicio de recogida de basura, puerta a puerta, se pospone durante los dos próximos trimestres. Hace unos días, los vecinos y vecinas de las localidades adscritas a este servicio comenzaron a recibir los recibos correspondientes al 2º trimestre de este año, (primer cargo con los nuevos precios). En no pocos casos, las cuantías sobrepasaban la cuota trimestral de 28,75 €, correspondientes al nivel de participación óptima.

La situación ha provocado múltiples reclamaciones, con lo que la mancomunidad ha decidido la rectificación de los recibos de la tasa y devolver la diferencia hasta esa cantidad. La devolución se realizará de oficio, por parte del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), sin necesidad de presentar ninguna instancia o solicitud.

La mancomunidad de Tentudía presta el servicio de recogida de residuos puerta a puerta, a unas 12.000 viviendas. Según afirma la presidenta, el número de reclamaciones que se han formulado, rondarían el 5%; alrededor de 600 demandas, en muy pocos días, que habrían provocado el colapso del servicio de información en las oficinas de la mancomunidad.

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La información clara y concisa al ciudadano podría estar detrás de esta avalancha de reclamaciones. “Nos hemos dado cuenta de que, a pesar de informar puerta a puerta, en redes sociales o de manera personalizada”; hay personas que aún desconocen la nueva ordenanza; con lo que esta decisión se ha tomado, “asumiendo” y teniendo en cuenta esta realidad.

La mancomunidad achaca el problema al “alto volumen de datos” que recoge la nueva ordenanza, que modifica los criterios de cobro según el grado de participación de la ciudadanía. Felicidad Hernández, presidenta de la entidad, afirma que, se trata de “un error” que ahora se estaría “intentando localizar, para que no vuelva a ocurrir”. Mientras tanto, se ha decidido que, “las personas que han pagado demás, recibirán la devolución de la demasía cobrada”.

Hasta solventar la situación, la mancomunidad “continuará recopilando y analizando los datos de participación, con el fin de disponer de una información suficientemente representativa sobre el comportamiento real de los usuarios”; manifiestan los responsables del servicio en la citada nota de prensa.

Viviendas vacías y de uso temporal

Del mismo modo, con la intención de conseguir un censo real de viviendas, la mancomunidad mantendrá abierto, hasta el 1 de marzo de 2027, el periodo para presentar la documentación justificativa correspondiente a las viviendas vacías, cerradas o sin ocupación, así como a las viviendas de uso temporal o discontinuo. Con ello se pretende que, quienes “acrediten” estas condiciones, puedan acogerse a las reducciones de precios que le correspondan conforme a la ordenanza fiscal.

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Finalmente, la mancomunidad, “pide disculpas” por los errores o incidencias que se hayan producido, así como por las “molestias” que estas situaciones hayan podido ocasionar.

Fuente: La Crónica de Badajoz