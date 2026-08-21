Apuesta por el astroturismo
El Cerro de los Mártires de Valverde de Leganés amplía su transformación con dos nuevos miradores
El consistorio suma un nuevo proyecto para mejorar y ampliar los espacios del entorno natural
Junto a ellos se habilitarán zonas de paseo, espacios verdes, áreas de descanso y un aparcamiento
La transformación del Cerro de los Mártires de Valverde de Leganés continúa dando nuevos pasos. A las actuaciones que ya se están ejecutando en este enclave y al futuro restaurante-mirador, se suma ahora un nuevo proyecto que permitirá ampliar y mejorar los espacios destinados al paseo, el descanso y el disfrute del entorno.
La nueva actuación contempla la creación de dos miradores, definidos por el propio ayuntamiento como "dos nuevos puntos desde los que contemplar y disfrutar del entorno". Así lo ha explicado el consistorio a través de sus redes sociales y mediante una nota de prensa, en la que también destaca que este proyecto "permitirá potenciar una de las grandes oportunidades de Valverde de Leganés: el astroturismo, aprovechando nuestra condición de Destino Starlight".
Junto a los miradores, se habilitarán zonas de paseo y recreo, espacios verdes, áreas de descanso y un aparcamiento, además de nuevos elementos de señalización y balización.
Un posible referente paisajístico
El proyecto supone así una ampliación de las actuaciones previstas para recuperar y poner en valor este enclave, que en los últimos meses está siendo objeto de una importante transformación. El objetivo es situarlo como un referente paisajístico de la provincia. Para Manuel Borrego, alcalde de la localidad, lograr ese objetivo no será muy difícil ya que el paraje cuenta "con un enclave privilegiado que permite disfrutar de vistas de hasta 100 kilómetros de distancia"
De esta forma, este proyecto se incorpora al conjunto de actuaciones que están convirtiendo el Cerro de los Mártires en un espacio más accesible y preparado para diferentes usos. La rehabilitación de los antiguos depósitos de agua, prevista para convertirlos en un edificio de servicios con aseos y mirador panorámico, y el futuro restaurante-mirador forman parte de esta transformación, a la que ahora se añaden estos dos nuevos puntos de observación y las áreas de estancia y paseo.
Con ello, el Cerro de los Mártires sigue avanzando hacia el objetivo "de seguir recuperando y poniendo en valor este enclave", ofreciendo nuevas zonas para pasear, contemplar, descansar y compartir. Un espacio integrado en la naturaleza, accesible y adaptado a las necesidades de vecinos y visitantes.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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