La Asociación Española Contra el Cáncer subasta cerca de 57.500 metros cuadrados de tierras en Fuente de Cantos

La Asociación Española Contra el Cáncer, a través del portal especializado Escrapalia, ha lanzado a subasta pública cerca de 57.500 metros cuadrados de labradío de secano en Fuente Cantos, en plena dehesa extremeña.

Las parcelas, distribuidas en cuatro fincas contiguas, se encuentran en los parajes de Los Arenales, Cricas y Praderas y Lomas de la Laguna. El precio de salida del lote en conjunto asciende a unos 5.300 euros y su tasación a cerca de 18.000 euros.

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 9 de septiembre. En ella, puede participar cualquier persona, empresa o inversor, previa inscripción gratuita en Escrapalia. Para realizar una puja, será necesario depositar una garantía de 1.400 euros, que será devuelta íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios.

Doce lotes en 10 localidades

La operación se enmarca en el lanzamiento de una subasta de 12 lotes parcelas rústicas, propiedad de la Asociación Española Contra el Cáncer, que suman más de 100.000 metros cuadrados de terrenos agrarios, forestales y de pastos, repartidos en diez localidades de ocho provincias españolas.

El precio de salida conjunto asciende a 18.300 euros, con lotes que aceptan pujas desde los 194 hasta 5.378 euros. En algunos casos, el precio de salida supone un 70% de descuento respecto al valor de tasación oficial.

De las personas que decidieron contribuir

Estas propiedades forman parte del patrimonio legado por personas que decidieron contribuir a la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer, con el objetivo de apoyar sus programas de investigación, prevención y acompañamiento a pacientes y familiares.

“Estas subastas permiten optimizar el patrimonio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y destinar recursos directos a sus programas sociales y científicos", señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles. Además, destaca que las parcelas darán una segunda vida a tierras que pueden seguir generando valor económico y ecológico "en manos de nuevos propietarios”.

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La operación también puede ser de interés para agricultores y ganaderos que busquen ampliar sus explotaciones; inversores en activos rurales con bajo riesgo y alta revalorización potencial; proyectos agroecológicos, forestales o de conservación del territorio y compradores locales que deseen adquirir patrimonio rural a coste simbólico.

Fuente: La Crónica de Badajoz