Cáritas estrena en la calle Menacho de Badajoz su modelo de tienda de segunda mano para crear empleo de inserción

Quien pase estos días por la calle Menacho de Badajoz puede encontrar una pista detrás de uno de sus escaparates. El local que hasta hace unos meses ocupaba la firma Álvaro Moreno está en obras y en el cristal ya aparece el logotipo de su próximo inquilino. Es Moda re-, el proyecto textil impulsado por Cáritas, que prepara su desembarco en la ciudad con una tienda de ropa de segunda mano cuya apertura está prevista para finales de octubre o principios de noviembre.

Será el primer establecimiento de la red en la provincia de Badajoz y supondrá, además, un salto importante para Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, que ha constituido una empresa de inserción para desarrollar el proyecto. La intención es llegar a tiempo al fuerte periodo comercial de noviembre, marcado por el Black Friday y el comienzo de las compras navideñas.

"Esto tiene que estar abierto, salvo cataclismo, antes de esa fecha", explica José Manuel Rodríguez, director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. Septiembre ya se considera imposible y octubre es el escenario con el que se trabaja mientras avanzan las obras y el acondicionamiento del establecimiento.

La transformación del antiguo comercio de Álvaro Moreno ya es visible. Las obras han comenzado, el logo se puede ver desde la calle y están en marcha los trabajos para instalar mobiliario, estanterías, rótulos y el resto de elementos de una tienda que seguirá la estética común de Moda re- en España.

Empleo para personas en situación de exclusión

Pero detrás de las perchas habrá algo más que un nuevo negocio en una de las principales calles comerciales de Badajoz. La finalidad principal del establecimiento será proporcionar empleo y experiencia laboral a personas en situación de exclusión social que participan en los programas de Cáritas.

"Es una fase más dentro del itinerario de nuestro programa de empleo", resume Rodríguez. Hasta ahora, la entidad recurría, entre otras fórmulas, a prácticas y colaboraciones con empresas externas. Con esta iniciativa da un paso más y crea una estructura propia en la que las personas atendidas puedan trabajar con un contrato, cobrar un salario y adquirir experiencia que facilite posteriormente su incorporación al mercado laboral ordinario.

Escaparate de una de las tiendas de Moda re- en la calle Pintores de Cáceres. / Carlos Gil

La tienda contará con una responsable y con trabajadores mediante contratos de inserción. La previsión es que haya como mínimo tres personas en el establecimiento durante su funcionamiento. A ello se suma la gerencia de la empresa, que asumirá tareas relacionadas con promoción, convenios, relaciones con otras empresas y coordinación con la estructura estatal. "No se trata de beneficio, no hacemos esto con afán de lucro, pero a fin de cuentas es una empresa y las cuentas tienen que salir", señala Rodríguez. La aspiración es que el establecimiento sea económicamente sostenible porque cuanto mayor sea su actividad, mayor podrá ser también el número de contratos de inserción.

El modelo ya está probado. Moda re- forma parte de una cooperativa de ámbito estatal vinculada a Cáritas Española y cuenta con una amplia red de establecimientos en el país. En Extremadura ya existen tiendas en la provincia de Cáceres, mientras que la de Menacho será la primera experiencia de estas características de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

Si funciona en Badajoz, la idea es crecer. Rodríguez apunta incluso a la posibilidad de que en los próximos años pueda abrirse una segunda tienda en Badajoz y extender después el modelo a Mérida y otras localidades de la provincia. Cáritas también estudia otros proyectos empresariales que permitan generar oportunidades laborales en el medio rural.

Ropa vintage, complementos y precios atractivos

¿Qué encontrará el cliente cuando cruce la puerta? ropa para distintos gustos, edades y estilos, además de complementos y prendas de otras épocas. El establecimiento ofrecerá ropa de segunda mano en buen estado, seleccionada e higienizada, con prendas "muy variadas". También habrá complementos, especialmente bolsos, zapatos y pañuelos, además de prendas vintage, uno de los segmentos que más interés despierta entre los consumidores jóvenes. "Intentaremos que sea un stock muy completo, con una rotación alta y que haya de todo", explica el director de Cáritas. Al tratarse de segunda mano, el establecimiento no podrá garantizar todas las tallas de cada modelo como una tienda convencional, pero buscará disponer de un surtido amplio y renovarlo constantemente.

El precio será otro de sus reclamos. La intención es mantener importes "competitivos" y "atractivos" para que comprar ropa reutilizada resulte también interesante para el bolsillo. Cáritas insiste en una condición: lo que llegue a las perchas estará preparado para volver a utilizarse. No se comercializará ropa rota, sucia o desgastada.

Interior de una de las tiendas de Moda re- en Cáceres. / Carlos Gil

Parte de las prendas procede de los circuitos de recogida de Moda re- y Cáritas, además de excedentes de empresas. La ropa recogida se clasifica y aquella que reúne las condiciones adecuadas puede regresar al mercado a través de las tiendas. La que no puede reutilizarse sigue otras vías de tratamiento y reciclaje, incluida su transformación en fibra para fabricar nuevos productos textiles.

La tienda pacense, sin embargo, nace centrada en la comercialización y no en la recogida. Cáritas no prevé por ahora desplegar en la provincia el sistema de grandes contenedores rojos que funciona en otros territorios debido, entre otras razones, a las dificultades logísticas de una provincia de gran extensión. Rodríguez recuerda que existen otros canales para entregar prendas, entre ellos el ropero del Centro Hermano y contenedores instalados gracias a acuerdos de Cáritas con empresas.

Menacho, un escaparate para recuperar ropa y comercio

La elección de la calle Menacho ha sido estudiada al detalle. Cáritas buscaba superficie, almacén, buenos escaparates y, sobre todo, tránsito peatonal. Aunque algunas de las grandes firmas se han trasladado en los últimos años a centros comerciales, la organización considera que Menacho mantiene su carácter de eje comercial y reúne las condiciones necesarias para un negocio basado en gran medida en la compra por oportunidad.

"Queremos que la tienda venda sola", señala Rodríguez. La idea es atraer también a quien pase por delante sin llevar una compra concreta en mente, entre, eche un vistazo y descubra una prenda que le interese. Esa rotación permanente del género pretende convertirse precisamente en uno de sus atractivos: cada visita puede ofrecer algo distinto.

A la vertiente social y medioambiental se une así otro objetivo: contribuir a dinamizar el comercio del centro de Badajoz. Cáritas defiende que generar actividad económica y empleo es también una forma de combatir la exclusión.

El diseño del establecimiento responde al modelo que Moda re- utiliza en el resto del país, aunque buena parte de los trabajos de adaptación se están encargando a empresas extremeñas. Desde Madrid llegan los diseños, criterios de imagen y asesoramiento, mientras que la ejecución se realiza, siempre que es posible, con proveedores de Badajoz y de la región.

Las mercancías están ya prácticamente preparadas y ahora el calendario depende del avance de las obras y del montaje. Cáritas quiere llegar a noviembre con las puertas abiertas y convertir el antiguo local de Álvaro Moreno en un escaparate diferente.

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Una mujer pasa ante el escaparate del futuro establecimiento de Moda re- en la calle Menacho. / Cedida

El objetivo final es que ninguna prenda acabe en la basura. "Queremos que nadie tire ropa", insiste Rodríguez. Lo que no puede tener una segunda vida como prenda puede reciclarse y transformarse en fibra textil.

Fuente: La Crónica de Badajoz