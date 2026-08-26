Alonso y Clodo dejan Los Mirinda después de toda una vida: "El Carnaval de Badajoz lo llevamos en vena"

Después de más de tres décadas vinculados al Carnaval de Badajoz y más de dos formando parte de Los Mirinda, Clodo Silva y Alonso Torres, los dos últimos miembros de la formación original de la murga, han decidido dejar el grupo. No ha sido una decisión fácil. Llevaban años dándole vueltas, preparando también a sus compañeros para un momento que sabían que terminaría llegando.

Alonso Torres fue uno de los fundadores en 2004, junto a Clodo y otros compañeros. Pero para entonces ya acumulaba años de Carnaval. Su primera salida fue en 1990 con Los Perigallos y, entre aquella etapa y el nacimiento de Los Mirinda, también pasó por La Tarasca. Desde aquel primer año, asegura, no ha dejado de salir en el concurso de murgas.

En Los Mirinda asumió durante años buena parte de la musicalidad de la agrupación: composición de pasodobles, construcción de popurrís y ese trabajo casi invisible de enlazar músicas hasta conseguir que todas las partes encajen. Con el tiempo, tanto él como Clodo fueron cediendo terreno a gente más joven. No como una despedida inmediata, sino como una forma de garantizar que la murga pudiera continuar sin depender de ellos.

Años madurándolo

El desgaste llegó paulatinamente. Clodo sitúa uno de sus puntos de inflexión en la ampliación de la programación del Carnaval a dos fines de semana. Para ellos, como músicos, aquello significaba multiplicar actuaciones y asumir el compromiso de estar prácticamente en todas. "Nosotros teníamos que estar sí o sí", explica. Poco a poco comenzó a aparecer una pregunta que durante mucho tiempo habían preferido aplazar: hasta cuándo.

Su primera victoria en el certamen hace dos años les dio un nuevo impulso y renovó las ganas para continuar, pero en febrero de este año entendieron que había llegado el momento. Los compañeros se resistían. Clodo y Alonso no eran únicamente dos componentes veteranos: durante los últimos 15 años habían sido los dos únicos miembros que permanecían de aquel pequeño grupo que puso en marcha el proyecto en 2004. Pero Los Mirinda siguen. Han tenido que buscar nuevos músicos para cubrir dos puestos difíciles y ellos permanecerán cerca, "en la retaguardia", por si alguna vez "hace falta echar una mano", aseguran.

Alonso y Clodo, durante la última prueba de sonido en el teatro antes de las preliminares del concurso de este año. / Cedida

Por encima de los momentos difíciles

En todos estos años, tanto Alonso como Clodo han compaginado su compromiso con la murga con distintas circunstancias personales. A pesar de los momentos complicados, ambos continuaron participando en la agrupación y cumpliendo con los ensayos y actuaciones.

El mismo año en que nació Los Mirinda, nació también la hija de Alonso. Era julio. Apenas unas semanas después comenzaba toda la maquinaria de una agrupación recién creada. Y allí estuvo. También recuerda el año en que falleció su madre, en febrero. Aun en pleno Carnaval, siguió con la murga. "Yo no podía dejar a los compañeros tirados", afirma.

Clodo también recuerda momentos personales complicados atravesados sin abandonar el grupo. Por eso ambos insisten en que el camino nunca ha sido fácil. A lo largo de todos estos años, además, han intentado mantener el estilo de Los Mirinda. Clodo define la agrupación, desde la humildad, como "una murga de autor", con una personalidad reconocible y un público que la ha seguido precisamente por no perderla pese a los cambios vividos por el Carnaval.

Cómo gestionar la ausencia

Ahora aparece una sensación desconocida. Se acerca septiembre, llegan las reuniones y los primeros movimientos del nuevo curso carnavalero, pero esta vez ellos no tienen que estar.

Clodo reconoce que todavía no sabe muy bien cómo gestionará esa ausencia. Alonso incluso está intentando tomar algo de distancia durante estas primeras semanas. Hace poco coincidió con compañeros que estaban comprando material para el nuevo caja y apareció inevitablemente "la morriña".

Quedan muchísimos recuerdos: los primeros concursos en carpas, los cambios de escenarios, los primeros ensayos en el bar 101 (un establecimiento que entonces estaba la plaza de Santo Domingo) y, naturalmente, el inolvidable primer premio de 2024, cuando subieron al escenario del teatro López de Ayala caracterizados como un grupo de beatas que acudía a la Novena de la Virgen de la Soledad.

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Los Mirinda, durante su actuación en el concurso de murgas de 2024, vestidos de beatas, una edición en la que se alzaron con el primer premio. / Andrés Rodríguez

Clodo y Alonso dejan ahora su sitio para que otros continúen. Su etapa en el grupo termina, pero no su vínculo con el Carnaval. "Después de tantos años, eso ya no se deja. Se lleva en las venas", admiten.

Fuente: La Crónica de Badajoz