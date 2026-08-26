Guerra Civil
Bodonal de la Sierra recupera los restos de diez víctimas de la represión franquista
La actual campaña de exhumación se suma a la de 2025, donde se localizaron tres fosas
Los trabajos desarrollados durante el mes de agosto han permitido completar la intervención de dos fosas que quedaron pendientes
La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil en el Cementerio Municipal de Bodonal de la Sierra Badajoz, iniciada durante el mes de agosto, recupera hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista.
La actuación está financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra y cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.
En el transcurso de la campaña anterior, desarrollada durante el verano de 2025, fueron localizadas tres fosas vinculadas a víctimas de la represión franquista. Una de ellas pudo ser excavada y exhumada por completo, recuperándose los restos de tres individuos masculinos con evidencias de muerte violenta, mientras que las otras dos quedaron parcialmente delimitadas al prolongarse fuera de los límites del sondeo abierto en 2025, quedando pendiente su excavación completa para una fase posterior.
La presente campaña
La presente campaña, dirigida por Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona, cuenta con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de la arqueología, la antropología física y forense y la investigación histórica. Los trabajos desarrollados durante las últimas semanas han permitido ampliar el área excavada el año pasado y completar la intervención de las dos fosas localizadas, recuperándose en ellas los restos de nueve víctimas.
Ambas fosas presentan un importante grado de alteración debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados realizados sobre ellas, que alteraron en diferente grado la disposición original de los restos que albergaban. Según se explica en nota de prensa, esto provocó la remoción y desplazamiento de parte de los restos óseos, haciendo especialmente necesaria una excavación y documentación minuciosa que permita reconstruir la disposición original de las víctimas y los procesos posteriores que afectaron a las mismas.
Localizado otro depósito
Paralelamente, la apertura de un nuevo sondeo arqueológico ha permitido localizar un depósito individual que contiene los restos de una persona con evidencias de muerte violenta. Entre los indicios documentados destaca la presencia de un proyectil alojado en el cráneo y la ausencia de evidencias de ataúd.
La intervención continuará durante las próximas semanas y está previsto que los trabajos de campo se prolonguen hasta la primera semana de septiembre.
De forma paralela a la excavación arqueológica se mantiene abierta la investigación histórica y documental, así como el estudio antropológico de las víctimas exhumadas, con el objetivo de avanzar en su identificación.
El equipo realiza por ello un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o asesinadas durante la Guerra Civil que pudieran encontrarse enterradas en Bodonal de la Sierra, con el objetivo de recabar testimonios, documentación e información familiar que pueda contribuir a los futuros procesos de identificación.
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