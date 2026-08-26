En estado grave tras caerle encima una placa de hormigón en una finca de Valverde de Burguillos

Un hombre de 59 años ha resultado grave este miércoles tras caerle encima una placa de hormigón en Valverde de Burguillos, Badajoz. Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se ha producido en una finca situada a la altura del kilómetro 2 de la carretera BA-146. El 112 recibió a las 8.51 horas una llamada alertando de que un varón había quedado atrapado después de que una placa de hormigón le cayera encima.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), entre ellos una unidad medicalizada de emergencias, personal del Centro de Salud de Valverde de Burguillos y una ambulancia convencional. También han intervenido una patrulla de la Guardia Civil, una dotación de Bomberos y el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

Como consecuencia del suceso, el hombre sufrió fracturas abiertas de tobillo y fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. Posteriormente fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

Noticias relacionadas

Por el momento está pendiente de determinar si el accidente tiene carácter laboral. Ante esta posibilidad, el Centro Coordinador de Emergencias activó el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

Fuente: La Crónica de Badajoz