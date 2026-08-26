Suceso
Herido el conductor de un camión tras salirse de la vía en la EX-101 cerca de Fregenal de la Sierra
El hombre, de 32 años, ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Zafra
Un hombre de 32 años ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras salirse de la vía con su camión en la carretera EX-101, a la altura de Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Según los datos aportados por el Centro de 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar sobre las 9.14 horas, cuando ha recibido una llamada de aviso de que había un varón herido en la carretera.
El accidente se ha producido después de que un camión que transportaba polietileno se saliera de la vía en la carretera EX-101, concretamente en el punto kilométrico 42, cerca de la localidad pacense. El conductor ha resultado herido, aunque no ha quedado atrapado en el vehículo.
Como consecuencia del siniestro, el hombre ha sufrido policontusiones y, tras recibir asistencia sanitaria, ha sido trasladado al Hospital de Zafra en estado leve.
Hasta el lugar del accidente, el Centro 112 de Extremadura ha movilizado efectivos del Centro de Salud de Fregenal de la Sierra, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB 4.3), una dotación de Bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.
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