Transportes invertirá casi 600.000 euros para mejorar la iluminación de la A-5 entre Badajoz y Portugal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado las obras de mejora de la iluminación de la autovía A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz hasta la frontera portuguesa por casi 600.000 euros. En concreto, se sustituirán las actuales luminarias de vapor de sodio por tecnología tipo LED, lo que reforzará la seguridad vial y permitirá reducir el consumo energético a la mitad.

El importe de adjudicación de estas obras para modernizar la iluminación de la A-5, previamente licitadas, asciende a 589.740 euros (IVA incluido), informa en nota de prensa el ministerio.

La nueva instalación definida en el proyecto de construcción se extiende por diferentes vías. En concreto, el tronco de la autovía A-5 (desde el enlace 407 hasta la frontera portuguesa en el río Caya); el enlace 407 de la autovía A-5, y que incluye los ramales y glorietas del enlace y el vial que une ambas glorietas; y el vial anexo (tramo residual de la carretera N-V), en la margen izquierda de la autovía A-5.

Los trabajos contemplan actuar sobre el sistema de alumbrado vial; cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado; canalización de distribución de circuitos de alumbrado; y adaptación de los cuadros eléctricos de baja tensión.

Entre 2022 y 2028

Así, las obras tienen por objeto modernizar la iluminación del tramo final de la A-5 en el límite con Portugal, en línea con la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado, que busca reducir el consumo energético un 50 por ciento entre 2022 y 2028.

La actuación dará cumplimiento al Real Decreto 1890/2008 de eficiencia energética en alumbrado exterior y a la Orden Circular 36/2015 sobre iluminación de carreteras.

La actuación es "especialmente relevante" por su localización en el extremo final de la A-5, junto a la frontera entre España y Portugal, una de las principales puertas de entrada al territorio nacional y punto clave del eje Madrid-Lisboa, que forma parte de la Red Transeuropea de Transporte.

Actualmente, la autopista portuguesa A-6 cuenta con iluminación en servicio, pero el alumbrado de la A-5 está fuera de servicio por "daños" en el cableado causados por hurtos y vandalismo. La restauración del alumbrado dará continuidad a la iluminación en territorio español y mejorará la eficiencia energética de la instalación, indica el ministerio.

Además, la actuación incrementará la seguridad vial al proporcionar condiciones de visibilidad "adecuadas" en horario nocturno, lo que contribuirá a reducir la accidentalidad, facilitar la protección policial y promover el transporte en horas nocturnas.

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Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 140 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz, y que genera un impulso "significativo" para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Fuente: La Crónica de Badajoz