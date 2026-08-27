Obra
Badajoz instala más de 70 de bolardos en dos calles del Casco Antiguo
El ayuntamiento inició los trabajos a mediados de agosto en las calles Zurbarán y Obispo San Juan de Ribera
El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha los trabajos para instalar más de un centenar de nuevos bolardos en dos vías del Casco Antiguo: la calle Zurbarán y la calle Obispo San Juan de Ribera. Con esta actuación, confirmada por fuentes municipales, el consistorio busca ordenar la movilidad, mejorar la seguridad peatonal en la plataforma única y evitar el estacionamiento indebido en estas dos vías de la capital pacense.
El despliegue abarca tramos estratégicos del trazado urbano que desembocan en el casco histórico. En la calle Obispo San Juan de Ribera, en el tramo comprendido entre la rotonda de San Atón y la plaza de España, el proyecto contempla la colocación de unos 35 bolardos a lo largo de uno de los lados de la calle -puesto que en el otro hay árboles-. Por su parte, en la calle Zurbarán se instalarán algo más de 40 unidades, desde el tramo medio de la vía hasta su llegada a la misma plaza.
El cronograma de las obras arrancó a mediados de este mes de agosto. El pasado miércoles día 19, los equipos municipales iniciaron las labores previas de delimitación y señalización del entorno donde se colocarán los bolardos. Posteriormente, el lunes 24 de agosto, arrancaron los trabajos sobre el terreno mediante la perforación de la calzada y las aceras necesarias para fijar los elementos de protección.
Actualmente, los operarios continúan trabajando activamente en ambas calles aunque, por el momento, no hay una fecha prevista para su finalización.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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