Del 27 al 30 de agosto
Cultura, música y patrimonio para despedir 'Badajoz, La Ciudad Encendida'
La iniciativa afronta su último fin de semana con cuatro días de actividades
Badajoz, La Ciudad Encendida 2026 encara sus últimos días de programación con una propuesta que, del 27 al 30 de agosto, volverá a combinar patrimonio, cultura, música y espectáculo en distintos espacios de la ciudad.
La programación de esta última semana comenzará el jueves 27 de agosto con una nueva visita guiada de ‘Deja que te cuente’, en esta ocasión bajo el título ‘Crímenes y Sucesos’. La actividad dará comienzo a las 22.00 horas y permitirá acercarse a la historia de Badajoz a través de algunos de los acontecimientos y sucesos que forman parte de la memoria de la ciudad. La participación requiere inscripción previa.
Durante estos cuatro días, además, los Jardines de la Galera acogerán la iluminación ornamental de 22.00 a 00.00 horas, una propuesta que acompañará las últimas noches de esta edición y permitirá disfrutar de este espacio patrimonial bajo una ambientación especial.
El viernes 28 de agosto llegará una de las propuestas más singulares de este cierre de programación. A las 21.00 horas, el Museo Arqueológico Provincial será escenario de ‘SUA. El Susurro del Fuego’, un espectáculo en el que el fuego se convierte en elemento central para crear una experiencia vinculada al espacio y al patrimonio.
La música tomará el relevo el sábado 29 de agosto con la actuación de SENDA, que ofrecerá un tributo a Héroes del Silencio. El concierto comenzará a las 21.00 horas en el Corredor Verde y pondrá el componente musical a la recta final de La Ciudad Encendida.
La programación concluirá el domingo 30 de agosto con una nueva visita guiada de ‘Deja que te cuente’, dedicada en esta ocasión al Fuerte de San Cristóbal. La actividad comenzará a las 21.00 horas y permitirá conocer uno de los principales elementos del patrimonio defensivo de Badajoz. Como en el resto de visitas guiadas de esta modalidad, será necesaria inscripción previa, que se pueden realizarse a través de los canales de Turismo de Badajoz..
Fuente: La Crónica de Badajoz
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