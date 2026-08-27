Chloe de la Rosa se suma al vuelo de la Gala El Cau en Usagre

Usagre ultima los preparativos para la celebración de la XIII Gala El Cau, una cita que, después de trece ediciones, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales y sociales más esperados del calendario de la localidad. Será este sábado a partir de las 22.30 en el Complejo Deportivo 'Domingo Berzal Domínguez'.

La actividad, organizada por la Asociación Juvenil El Cau de Usagre, propone al público "un viaje muy especial". Así lo ha explicado la propia organización por nota de prensa. La temática de esta edición está inspirada en la aviación comercial. Por lo tanto, el espacio escénico se convertirá en "una gran terminal" desde la que espectadores, participantes e invitados embarcarán simbólicamente en un vuelo "en el que la música, el espectáculo, el humor y las emociones serán los principales destinos"

La propuesta estética de esta edición se extenderá a todos los elementos que conforman la gala, con una cuidada ambientación inspirada en los aeropuertos y en la experiencia de volar. Según señalan desde la asociación, la puesta en escena está diseñada "para hacer que la experiencia comience incluso antes de ocupar la butaca".

Chloe De la Rosa, invitada especial

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Chloe De la Rosa como invitada especial, sumándose a una noche que la organización quiere convertir en una de las ediciones más especiales celebradas hasta la fecha.

Su participación supondrá uno de los momentos destacados del espectáculo y reforzará el carácter especial de una gala que cada año busca sorprender al público con nuevos nombres, actuaciones y contenidos preparados exclusivamente para la ocasión.

Factor sorpresa

La idea es evitar repetir fórmulas de años anteriores. Este año, el público será tratado como pasajeros y, a lo largo de la gala, irá descubriendo actuaciones, intervenciones y diferentes sorpresas preparadas para la ocasión.

Mantener ese factor sorpresa cada año es, precisamente, una de las claves que han convertido a estas jornadas en una de las citas más singulares de la localidad. La música también volverá a ocupar un lugar destacado, acompañada de números escénicos.

Trece ediciones creciendo

Lo que comenzó hace trece ediciones como una iniciativa de la Asociación Juvenil El Cau ha ido evolucionando hasta convertirse en una de sus actividades más reconocibles. Desde la organización, quieren destacar especialmente la implicación de todas las personas, entidades, empresas y colaboradores que hacen posible la celebración de cada edición, así como la colaboración del ayuntamiento y la fidelidad de un público que año tras año responde a la convocatoria.

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Con los preparativos entrando ya en su fase final, la organización invita a tener preparado el “billete de embarque” para un vuelo que despega ya hacia una noche en la que la localidad volverá a convertirse en escenario de un espectáculo creado íntegramente para la ocasión.

Fuente: La Crónica de Badajoz