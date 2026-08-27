El cineasta de Badajoz Jorge Noguerales conquista Los Ángeles con 'Pluribus': "Es el Oscar de nuestro sector"

El profesional de las localizaciones Jorge Noguerales, nacido en Badajoz y residente actualmente en Madrid, ha alcanzado uno de los mayores reconocimientos de su carrera. El equipo de 'Pluribus', la serie de Apple TV creada por Vince Gilligan, ha ganado el premio a las mejores localizaciones en una serie de televisión contemporánea en los Location Managers Guild International Awards 2026 (LMGI Awards), los galardones que reconocen el trabajo de los profesionales encargados de encontrar y gestionar los escenarios reales de las producciones audiovisuales.

Detrás de 'Pluribus' está uno de los nombres más reconocidos de la televisión estadounidense de las últimas décadas. Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y cocreador de 'Better Call Saul', desarrolló además parte de su trayectoria como guionista y productor de 'Expediente X'.

Galardonado en Santa Mónica

La decimotercera edición de los premios de la Location Managers Guild International se celebró el pasado sábado en el Eli and Edythe Broad Stage de Santa Mónica, en el área de Los Ángeles, ante unos 400 profesionales de la industria, ejecutivos y representantes de medios. 'Pluribus' se impuso en su categoría con un equipo integrado por Christian Diaz de Bedoya, John O'Connor, Priscila Calero, Jorge Noguerales, Yanira De Armas y Will Brewster. La producción ha utilizado localizaciones de Nuevo México, Montana, Nevada y España.

Para Noguerales, el reconocimiento tiene un significado especial: "Este premio supone el mayor honor que puedo recibir dentro del sector de las localizaciones porque es el Oscar de nuestro sector. No hay otro", explica.

El pacense reconoce que aún está asimilando lo conseguido: "Todavía estoy digiriendo y procesando el premio, porque nos cuesta creer que hayamos llegado hasta ahí", señala.

El trabajo por el que ha sido reconocido es uno de esos oficios cinematográficos que rara vez ve el espectador, pero sin el cual muchas películas y series serían imposibles. "Hay que encontrar los sitios que visualmente y logísticamente funcionen para lo que describe el guion y para satisfacer las necesidades del equipo, tanto estéticas y visuales como presupuestarias y de acceso", resume Noguerales.

No basta, por tanto, con descubrir un paisaje espectacular. "Puede ser muy bonito, pero si su acceso es demasiado complicado o incompatible para llevar allí los camiones que transportan el material de rodaje, esa localización no sirve", explica. Y sucede también lo contrario: un espacio puede resultar perfecto desde el punto de vista logístico y no aportar lo necesario visualmente.

Priscila Calero, Jorge Noguerales y Yanira de Armas, miembros del equipo de localizaciones de 'Pluribus', durante la gala en Santa Mónica. / Cedida

El primer proceso es el denominado 'scouting', la exploración sobre el terreno de los lugares que podrían convertirse en escenarios. "Te mandan a Extremadura, a Ciudad Real, a Canarias o donde se contemple que pueden aparecer los escenarios de la película y hay que barrerlos, escanearlos a pie. Hay recorridos de días, semanas y meses hasta que damos con esos escenarios de película", cuenta.

Después llega la visita técnica con responsables de fotografía, dirección, arte, producción, sonido y otros departamentos. Una vez elegidos los espacios, comienza una parte menos visible y especialmente compleja: conseguir permisos y autorizaciones.

Rodar en una vía ferroviaria, una carretera, una costa o un espacio protegido puede obligar a coordinarse con administraciones, ayuntamientos, organismos como Adif, responsables medioambientales y propietarios particulares. Todo ello forma parte del proceso necesario para convertir una localización elegida sobre el terreno en un escenario de rodaje.

El reto de recrear una terminal aeroportuaria

En el caso de 'Pluribus', uno de los retos que recibió Noguerales en España fue localizar un aeropuerto en el que pudieran filmarse tanto interiores como exteriores. "Como el rodaje en el interior era inviable, dimos con la tecla", señala. La solución surgió al comprobar las similitudes entre la terminal del aeropuerto de Bilbao, diseñada por Santiago Calatrava, y el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. "Encajaba en estilo, volúmenes y escala, así que pudimos rodar los exteriores en Bilbao y decorar el interior de Oviedo como una terminal aeroportuaria sin que el espectador percibiera el cambio", relata.

Noguerales subraya que su labor va mucho más allá de encontrar escenarios y tramitar permisos: "Nos encargamos de gestionar y proporcionar al resto de departamentos todo aquello que necesitan para llevar a cabo sus funciones", explica. Eso incluye desde talleres, almacenes y oficinas hasta comedores para el equipo, espacios para animales, suministro de electricidad y agua, iluminación, mesas o sillas. "Hay un largo etcétera", resume el pacense sobre una labor logística que rara vez resulta visible para el público.

Antes de recorrer España buscando escenarios para grandes producciones internacionales, la relación de Jorge Noguerales con el cine comenzó en Badajoz. Nació en la capital pacense y vivió hasta los siete años en un piso de la avenida de Villanueva, justo encima de Sonido Rubio.

Allí conserva algunos de sus primeros recuerdos como espectador. Junto a su primo Carlos alquiló en aquel establecimiento las primeras películas que vio en su vida. También guarda el recuerdo de su primera experiencia ante una gran pantalla: el cine Conquistadores, donde vio 'Batman', la película dirigida por Tim Burton y estrenada en 1989.

Años después, aquel niño que descubría películas en Badajoz ha acabado formando parte del equipo de una producción reconocida por los profesionales internacionales de las localizaciones.

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Detalle del premio que ha recibido el cineasta pacense. / Cedida

Para Jorge Noguerales el premio supone haber llegado a la cima de un oficio que consiste, precisamente, en encontrar el lugar adecuado para cada historia.

Fuente: La Crónica de Badajoz