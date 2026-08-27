El Hospital Universitario de Badajoz endulza la estancia de sus pacientes con más de 100 kilos de uva de Tierra de Barros

La rutina de los pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Badajoz se ha visto gratamente interrumpida con el sabor fresco y tradicional de Tierra de Barros. Coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección, la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), en colaboración con la Enológica Extremeña y el Servicio de Alimentación y Nutrición del Área de Salud de Badajoz, ha llevado a cabo una iniciativa para distribuir más de 100 kilos de uva de la variedad Eva a los enfermos hospitalizados.

La acción, enmarcada dentro del proyecto para dinamizar las dietas hospitalarias e integrar productos autóctonos de temporada, busca dotar de un matiz de cercanía y calidez a la estancia de los enfermos. El director asistencial del área de salud, Ángel Barroso, ha destacado el impacto positivo de esta medida en la estancia de los pacientes: "Toda hospitalización supone días de monotonía y de comida que, aunque cuidadas, hacen que la gente eche de menos lo de fuera. Estas iniciativas dan un poco de vida, alegran la estancia y son muy agradecidas por los pacientes". Además, ha remarcado la buena coordinación técnica que requiere un despliegue de estas características: "El servicio de cocina y dietética lo organiza muy bien, ajustándolo a las necesidades para que la logística no suponga una dificultad, sino una alegría".

Una dieta con sabor a Tierra de Barros

Por su parte, el director de Recursos Humanos del Área de Salud de Badajoz, José Luis Martín, ha puesto de relieve el valor de las alianzas institucionales y empresariales para ensalzar la gastronomía local. "Es clave agradecer el involucramiento de entidades como la Cámara de Comercio, la confederación de empresarios y la propia CEAL, que dan visibilidad a los agricultores que trabajan nuestra tierra. Desde el servicio de salud ponemos en valor los productos extremeños, uniendo la labor de romper la monotonía hospitalaria con un producto de alta calidad", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que no se trata de un hecho aislado, sino de una línea de trabajo continua que ya ha incluido colaboraciones como las de la DOP Cereza del Jerte, y que tendrá continuidad en citas señaladas como el Día de Extremadura o la festividad del 12 de octubre.

Desde el punto de vista gastronómico y de dietética, Plácida Sánchez, responsable de la unidad, ha detallado la cuidadosa adaptación del menú para adaptarlo a la donación: "Hoy el menú era salmorejo y tortilla de patatas, pero lo hemos modificado por sopa de tomate, un plato tradicional extremeño que acompaña a la perfección a las uvas". Sánchez ha subrayado también los estrictos controles de seguridad sanitaria y de preparación a los que se someten los alimentos antes de su distribución: "Detrás hay mucho trabajo: la bromatóloga supervisa todo, ayer tuvimos que clorar las uvas y pesarlas para los pacientes diabéticos. Buscamos que, al abrir la bandeja, el paciente tenga una sonrisa".

Más de 100 kilos de uva

Finalmente, el vicepresidente de CEAL, Ángel Barrera, ha explicado la elección de la fruta donada: "Hemos seleccionado más de 100 kilos de uva de la variedad Eva, vendimiada ayer mismo en Tierra de Barros. Buscábamos una uva muy dulce al paladar, que entre bien y deje un buen regusto para trasladar lo mejor de nuestros campos a quienes hoy están ingresados".

Con esta propuesta, el sector agrario extremeño y las instituciones sanitarias demuestran cómo la colaboración entre instituciones puede humanizar la atención hospitalaria a través del valor nutricional y afectivo de la gastronomía de proximidad.

Fuente: La Crónica de Badajoz