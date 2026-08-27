Las Jornadas de Historia de Oliva de la Frontera recorrerán el legado de Don Adrián Sánchez

Muchos vecinos de Oliva de la Frontera han pasado alguna vez por la Calle Adrián Sánchez, pero quizá no todos sepan quién fue el hombre que da nombre a esa vía. Sacerdote, investigador e historiador, Don Adrián dedicó buena parte de su vida a estudiar su pueblo y a difundir su legado histórico.

Desde mañana y hasta el domingo, su nombre estará presente por todas las calles del municipio. Y es que Don Adrián Sánchez será el protagonista de las Jornadas de Historia de este año. Bajo el título 'Descubriendo a D. Adrián Sánchez', su figura volverá a cobrar protagonismo en Oliva de la Frontera durante tres días cargados de actividades que permitirán conocer mejor su vida y el vínculo que mantuvo con la localidad.

Don Adrián era un gran defensor de la teoría colombina. Según afirma Antonio Valero, cronista oficial, el párroco reunió distintos indicios para defender que Cristóbal Colón era natural de Oliva de la Frontera. Entre ellos, señalaba una inscripción en una antigua pieza romana, que interpretaba como una referencia al nacimiento de Colón en la localidad. También apuntaba a varios elementos de la ermita de la Virgen de Gracia, "como un fragmento que consideraba parte del mástil de la 'Santa María', las pinturas del camarín y unos huesos encontrados que llegó a atribuir al propio Cristóbal Colón", cuenta Valero.

Otro de los capítulos ligados a su figura fue el cambio de nombre del municipio. Oliva era conocida entonces como Oliva de Jerez, pero, según explica Valero, "ese nombre no era oficial". "Don Adrián le puso Oliva de la Frontera para distinguirla de Oliva de Mérida y de Oliva de Plasencia", relata el cronista.

Tras las huellas de Don Adrián

La primera oportunidad para conocer su historia llegará mañana a las 19.30 horas, con una ofrenda floral en el cementerio municipal, donde descansan sus restos. Después, Antonio Valero, será el encargado de guiar una ruta histórica por Oliva bajo el título 'Tras las huellas de Don Adrián Sánchez'.

Para Valero, ser cronista significa, por un lado, investigar, y por otro, "dar a conocer esa historia tanto fuera como a los propios vecinos". La ruta partirá de la calle que lleva el nombre del sacerdote y terminará en el ayuntamiento. "Para incluir mi papel como cronista voy a ir mezclando la historia de Oliva con datos sobre la vida de Don Adrián", explica Antonio.

La jornada terminará con una mesa redonda en la que participarán también el autor local Paco Duarte, el párroco Ignacio López-Navarrete y la concejala de cultura, Fulgen Gómez. El sábado, las jornadas cambiarán de escenario y se trasladarán al entorno del Santuario de la Virgen de Gracia. Allí, a las 21.30 horas, el artista olivero y doctor en Bellas Artes Yovani Boza ofrecerá la conferencia 'Don Adrián, arte y cultura en su pueblo'. La noche continuará con música en directo del coro local 'Entre Jaras' y una degustación de productos de la tierra.

El programa se cerrará el domingo con una propuesta diferente: una ruta urbana teatralizada que llevará a los participantes hasta la Oliva de la época de Adrián Sánchez. Bajo el título 'En tiempos de Don Adrián Sánchez'.

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Durante todo el fin de semana, además, distintos puntos de la localidad contarán con paneles informativos con datos y documentos sobre la vida de Adrián Sánchez y su compromiso con Oliva. Entre ellos estarán el Punto de Información y la calle que lleva su nombre.

Fuente: La Crónica de Badajoz