Leonardo Hernández celebrará el 20 aniversario de su alternativa en Monesterio

María Fernanda Díaz Barriga, concejala de ganadería del ayuntamiento, ha presentado oficialmente el cartel taurino del festejo de rejones que se celebrará el viernes, 11 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, en la plaza portátil de Monesterio.

Se lidiarán 6 novillos-toros de la ganadería Guadajira, para las figuras del rejoneo, Leonardo Hernández, la portuguesa, Ana Rita y Sebastián Fernández. “La gran afición de Monesterio y su comarca al mundo ecuestre, ha provocado que, un año más, nos hayamos decidido por un festejo de rejones”, afirma Díaz Barriga. “Nuestro rejoneador, de ascendencia monesteriense, Leonardo, no podía quedarse fuera”, añade la responsable de ganadería quien adelanta que, tal y como se comprometió el año pasado, Hernández “celebrará en Monesterio el veinte aniversario de su alternativa”.

El ayuntamiento ha vuelto a confiar en la empresa Socab de Toros. “Además de otras condiciones, nos ofrecieron este magnífico cartel”, al que no se ha querido renunciar. Entre los atractivos más destacados, la “presencia de Leonardo, la actuación de la rejoneadora portuguesa, Ana Rita y el regreso de Sebastián Fernández, que tan buen sabor de boca dejó entre la afición el año pasado”.

Precios

En cuanto al precio de entradas, la concejala afirma que “se ajusta al máximo para un cartel de estas características”. La general se ha establecido en 31 €, los jóvenes, de 6 a 18 años, abonarán 20 € y las personas jubiladas pagarán 29 €.

La venta anticipada se efectúa en Bar Leo y Estanco Llimona. Los días 9 y 10 de septiembre, podrán adquirirse en el Bar El Cono, en horario de 10:30 a 14:00 horas y el día del festejo en las taquillas de la plaza, desde las 12 del mediodía.

Espectáculo ecuestre

A falta de conocer con detalle la programación completa de la feria, que se presentará la semana que viene, María Fernanda Díaz adelanta que, para el último día, (domingo, 13 de septiembre), el ayuntamiento ha programado, en colaboración con la peña El Estribo, un “magnífico espectáculo ecuestre”, que se celebrará en el mismo recinto ferial.

Se trata, expresa la concejala de una actividad muy interesante y entretenida que combinará la nobleza y la elegancia del caballo con la música y la destreza del jinete a través de ejercicios de doma clásica, doma a la vaquera, doma natural, baile, e incluso, un espectáculo con fuego creando un asombroso contraste visual entre la oscuridad y las llamas, donde prepondera la profunda conexión entre jinete y cabalgadura.

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Desde el ayuntamiento, la concejala “invita” a toda la ciudadanía y “amantes del caballo de toda la comarca” para que “asistan y compartan las actividades ecuestres” programadas para la feria, entre las que también destaca un paseo a caballo, “con interesantes premios en metálico”, el jueves, día 10.