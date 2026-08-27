La peña ecuestre suspende el Concurso Nacional de Doma a la Vaquera previsto para este 29 de agosto

La peña ecuestre ‘El Estribo’, ha anunciado la suspensión del Concurso Nacional de Doma a la Vaquera previsto para este sábado, 29 de agosto. Entre otras cuestiones, la organización esgrime como elemento principal de esta decisión, “no poner en riesgo económico a la asociación”.

De manera tradicional, Monesterio viene acogiendo, a finales de octubre o primeros de septiembre esta importante cita que, suele reunir a lo más granado del mundo ecuestre nacional. La prueba que, desde hace algunos años cuenta con la colaboración organizativa de Parada a Raya, está apoyada por la Federación Hípica Española, la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz.

Motivos

La decisión no ha sido fácil, explica Verónica Hermoso, presidenta de la peña ecuestre. “Este año estamos viendo que los concursos están teniendo muy poca participación. La afluencia, tanto de público como de jinetes, ha bajado bastante”. A todo ello, añade la responsable de la asociación, se une el “importante desembolso económico” que supone la organización de una actividad de este tipo. Ante esta situación, “para no poner económicamente en riesgo a la asociación”, la directiva ha decidido “no celebrar la prueba este año”.

El presupuesto aproximado de un concurso de estas características asciende a unos 12.000 €. Para alcanzar esta cantidad, la peña cuenta con subvenciones procedentes del ayuntamiento y de la Diputación de Badajoz. El precio de las entradas o la barra de bebidas que se instala en el recinto ayudan en la financiación. Aun así, este año, “no salen las cuentas”. No obstante, la organización no descarta “retomar la competición en otra fecha o realizar alguna exhibición”. Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, aunque, Hermoso está convencida de que la directiva “hará lo posible” para que los aficionados puedan disfrutar de alguna actividad hípica.

Durante bastantes años, la localidad se ha convertido en epicentro de esta disciplina tradicional, basada en las maniobras y faenas necesarias para el manejo del vacuno en el campo. En la última edición, que se disputó la madrugada del 23 al 24 de agosto, de 2025, tuvieron presencia un total de 18 jinetes procedentes de Andalucía, Madrid y Extremadura, proclamándose vencedor el onubense, Pedro Manuel García Daza, a lomos de Castizo HP.

Paseos a caballo en la feria

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Esta decisión no influye en el calendario de actividades de la peña que, el próximo 8 de septiembre, participará, acompañando la procesión de la Patrona y en la ofrenda floral que se celebrará en la Plaza del Pueblo. Del mismo modo, la peña anuncia para el jueves, 10 de septiembre, su tradicional paseo a caballo por el recinto ferial y otras calles de la localidad. En colaboración con el ayuntamiento, se ofrecerá premio de 300 € y trofeo, a la pareja adulta mejor ataviada. La mejor amazona y el mejor jinete tendrán premios de 150 €, para cada uno. La mejor pareja infantil obtendrá un cheque de 50 € para material escolar y los mejores, jinete y amazona infantiles, 25 €, cada uno, canjeables en librerías locales. Por último, se premiará con 150 € al mejor enganche ataviado.

Fuente: La Crónica de Badajoz