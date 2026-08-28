El centro de salud Los Pinos se trasladará a principios de 2027 al Palacio de Congresos de Badajoz

Las obras de acondicionamiento del Palacio de Congresos de Badajoz para albergar el traslado provisional del centro de salud Los Pinos continúan avanzando a buen ritmo. Autoridades locales y regionales han realizado una visita a las instalaciones para supervisar los trabajos en un espacio que ya tuvo uso sanitario durante la pandemia de la Covid-19 y que ahora se perfila como la única alternativa viable frente al grave deterioro del actual edificio.

La consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García, ha destacado que, tras un riguroso análisis de la zona que abarca el centro de salud, el Palacio de Congresos Manuel Rojas resultó ser "el único espacio posible por metros, por accesibilidad y por estar dentro de la zona básica que permitía la prestación de la asistencia sanitaria" a los más de 19.500 usuarios adscritos, muchos de ellos mayores con movilidad reducida. El coste total de este acondicionamiento es de 1.924.568 euros.

Las obras llegan al ecuador

El proyecto busca poner fin a una problemática estructural que se ha prolongado durante casi una década. "Lo que antes eran nueve años de grietas sin soluciones, hoy, escuchando a los profesionales, tenemos una obra en marcha que a finales de 2026 o inicios de 2027 calculamos que podrá prestar asistencia sanitaria en esta nueva ubicación", ha afirmado García, quien ha precisado que el nivel de ejecución de los trabajos alcanza ya el 50 %.

La consejera ha subrayado además la profunda preocupación que transmitía la plantilla ante la falta de estabilidad del inmueble de Los Pinos: "Esta semana, cuando hablaba con ellos, me decían que el centro se mueve, que las grietas seguían estando ahí y que estaban intranquilos". Ante esta coyuntura, ha remarcado la obligación institucional del Gobierno autonómico de actuar para garantizar la seguridad de los pacientes y de los 43 profesionales sanitarios que integran la plantilla.

FOTOGALERÍA | Así avanzan las obras para el traslado del cento de salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz / Jota Granado

Estudio del edificio una vez que esté vacío

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de la intervención y ha hecho hincapié en la colaboración entre administraciones para desbloquear la situación. "La única opción que no se manejaba era la de no hacer nada, que era a lo que estábamos acostumbrados", ha asegurado el regidor, incidiendo en que era imprescindible garantizar una "atención sanitaria de calidad y en un entorno seguro" para una ciudadanía que no podía pasar más años en la incertidumbre.

Gragera también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad respecto al destino del edificio original de Los Pinos. Una vez que el traslado se haga efectivo y la actividad se traslade provisionalmente, el ayuntamiento ejecutará el estudio necesario para ejecutar las obras necesarias de consolidación para eliminar los riesgos de colapso. "Una vez que se abandone y se deje, tendremos que hacer las obras estructurales necesarias para poder ponerlo otra vez a servicio de los ciudadanos", ha indicado el alcalde.

FOTOGALERÍA | Sara García e Ignacio Gragera visitan las obras del Palacio de Congresos de Badajoz / Jota Granado

El recinto habilitado en el Palacio de Congresos dispondrá de más de 26 consultas y dependencias de atención continuada. Estas instalaciones contarán con un acceso independiente y no interferirán en la programación cultural y de ocio habitual del edificio. Esta solución temporal servirá como puente hasta la consecución de la sede definitiva en el antiguo Hospital Provincial de Badajoz, cuya previsión de apertura se mantiene fijada para el año 2029, aunque desde la consejería no fijan un plazo exacto.

"Estamos realmente preocupados"

La realidad del deterioro diario la sufren de primera mano los propios sanitarios. La directora médica del centro de salud Los Pinos, Margarita Moreno, ha visibilizado la inquietud del personal al describir el estado del inmueble: "Lo que vivimos allí todos los días hace que estemos realmente asustados. Particularmente, estoy junto a la sala de pediatría, donde los niños botan, el edificio vibra por completo y las grietas son cada vez más grandes". Moreno ha afirmado su enorme agradecimiento al ver que las obras avanzan, confiando en que la mudanza provisional pueda ejecutarse con la máxima agilidad, sin interrumpir la atención de los pacientes.

Mal estado estructural del centro de salud

El estado del edificio es la máxima preocupación actualmente. Desde hace años, la estructura acarrea una serie de desperfectos que se han ido agravando con el paso del tiempo. Las grietas son claramente visibles tanto en la fachada exterior como en diversas dependencias internas, algunas de las cuales llegan a alcanzar un tamaño bastante preocupante. Las más graves cuentan con un dispositivo específico de monitorización con una alarma que suena al detectar variaciones o movimientos en la fisura. A esto se suman desperfectos en las cornisas y desprendimientos de cascotes que son apreciables desde Ronda del Pilar.

Puntales, sujetando parte de la estructura del edificio. / La Crónica de Badajoz

En referencia a las palabras de la directora médica, en la segunda planta, la estructura ha cedido hasta el punto de que el suelo se mueve ostensiblemente cuando alguien camina, teniendo algunas zonas cerradas. Asimismo, el edificio ha ido cediendo tanto que el laboratorio se cerró hace años y, junto al aparcamiento -inhabilitado también-, se levantó un entramado de puntales junto a las ventanas de las consultas de la primera planta.

Cuando se complete este traslado provisional, tanto pacientes como personal sanitario podrán poner fin a años de reivindicaciones para disponer de un espacio seguro. Por el momento, no tiene fecha para su destino definitivo, pero el antiguo Hospital Provincial se prevé que acabe albergando el futuro centro de salud Los Pinos.

Fuente: La Crónica de Badajoz