Programa de 2,86 millones de euros
La EX-363, entre Talavera la Real y La Albuera, mejora su seguridad vial con especial atención a los motoristas
La Junta de Extremadura está ejecutando las obras de mejora en un tramo de 720 metros
Las obras incluyen la renovación del firme, la mejora de la señalización y el refuerzo de los elementos de protección de la carretera
La Junta de Extremadura está ejecutando las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera EX-363, entre las localidades de Talavera la Real y La Albuera, una actuación que forma parte de un programa de 2,86 millones de euros que mejorará la seguridad vial en carreteras de Badajoz y Cáceres
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado el desarrollo de los trabajos acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero, para comprobar el avance de una actuación orientada a mejorar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad de los usuarios de esta vía.
Las obras se están desarrollando en un tramo de 720 metros, entre los puntos kilométricos 1+480 y 2+200, e incluyen la renovación del firme, la mejora de la señalización y el refuerzo de los elementos de protección de la carretera. Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos de fresado del pavimento existente, como paso previo a la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente. Esta actuación permitirá mejorar las condiciones de adherencia, regularidad superficial y confort de la calzada.
Una vez finalizados estos trabajos, se renovarán las marcas viales y se instalarán 60 metros lineales de barrera de seguridad. Durante la visita, Ramírez ha subrayado "la importancia de actuar en aquellos puntos donde los informes técnicos recomiendan reforzar las condiciones de circulación para ofrecer mayores garantías a conductores, motoristas y al conjunto de usuarios de la red viaria".
Protección específica para motoristas
Asimismo, el programa incorpora actuaciones específicas destinadas a mejorar la seguridad de los motoristas mediante la adaptación de barreras de seguridad existentes y la instalación de Sistemas de Protección para Motoristas (SPM) en distintos puntos de la red autonómica
2,86 millones de euros
En conjunto, los tres lotes que integran este programa autonómico movilizan una inversión de más de 2,86 millones de euros, financiada con fondos FEDER. Con este programa, la Junta de Extremadura continúa avanzando en la modernización y mejora de la red autonómica de carreteras mediante actuaciones dirigidas a reducir la siniestralidad, incrementar la seguridad vial y favorecer una movilidad más segura y eficiente en toda la región.
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