Monesterio reparte 2.000 bocadillos de jamón para promocionar su Fiesta de Interés Turístico

Sorprendidos, felices, muy agradecidos… Algunos cuestionaban si realmente eran gratis. ¡No es un regalo cualquiera! ¡Es Jamón de Monesterio!, exclamaban otros… El valor percibido no puede ser más alto. El jamón ibérico es un producto habitualmente caro y en Monesterio se regalaron 100 kilos en apetitosos, sabrosos y suculentos bocadillos.

El rostro les cambia al instante y agradecen el detalle, efusivamente. Monesterio volvió a vivir una jornada muy especial para la promoción de su Fiesta del Jamón, que se celebrará el próximo día 12 de septiembre. La alcaldesa, Loli Vargas, menciona que, “hasta la entrada en servicio de la Autovía de la Plata, A-66, una de las actividades más llamativas fue el reparto de centenares de bocadillos de jamón entre los automovilistas y ocupantes de los vehículos que transitaban por el núcleo urbano de la localidad”. Este año, la organización “ha vuelto los orígenes”. A las puertas de Museo del Jamón, este viernes, 28 de agosto, se repartieron 2.000 bocadillos del producto más emblemático que se elabora en la localidad.

El Jamón de Monesterio es conocido y muy reconocido en toda España. Prueba de ello, el testimonio de Mónica y José Antonio: “Siempre paramos en Monesterio. Hacemos el trayecto Huelva – Madrid y solemos detenernos aquí para tomarnos un café con un bocadillo de jamón”.

Para Eduardo, que viajaba desde Málaga, esta parada a la entrada de Monesterio también fue sorpresiva. “Me parece una idea formidable, tanto para la promoción del producto como para quienes estamos recibiendo un regalito como este”, explicaba con el entusiasmo propio de quién recibe este regalo.

Con la presencia de la alcaldesa, el concejal de Industria, Guillermo Robledo y otros miembros del equipo de gobierno, así como de algunos representantes de las empresas adscritas a la marca Jamón de Monesterio, sobre las 11:00 de la mañana, un grupo de azafatas sorprendió a quienes pasaban por Monesterio a esa hora del día. Los bocadillos volaron en poco tiempo. En bolsitas individuales, acompañados de material promocional de Monesterio y sus industrias cárnicas, las existencias se agotaron rápidamente.

Fiesta del Jamón

La próxima cita está prevista para el sábado, 12 de septiembre. La Fiesta del Jamón de Monesterio volverá a congregar a miles de personas procedentes de todo el país para disfrutar de un acontecimiento que mantiene sus raíces: promocionar la industria cárnica local y homenajear al jamón ibérico como el producto más representativo de su gastronomía.

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En esta edición, explica la alcaldesa, Loli Vargas, “desaparecerán los stands de venta individuales, con lo que todos los industriales participarán bajo la marca única, Jamón de Monesterio”. Esta es la principal novedad. Por lo demás, se “mantendrá la esencia” de una fiesta que “volverá a celebrarse en los recintos del parque y la piscina municipal, así como de la zona sombreada de del recinto deportivo de El Tejar”.