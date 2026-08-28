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Suceso

Un vecino de Azuaga, investigado por un incendio intencionado que quemó 14 hectáreas en Granja de Torrehermosa

Además de calcinar la siembra, las llamas también causaron lesiones graves a un bombero

Al presunto autor le constan antecedentes por hechos similares cometidos en terrenos forestales

Terreno calcinado en Granja de Torrehermosa.

Terreno calcinado en Granja de Torrehermosa.

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L. C. B.

Granja de Torrehermosa

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio pacense de Azuaga, como presunto autor de los delitos de daños y lesiones, relacionados con el incendio agrícola intencionado dentro del término municipal pacense de Granja de Torrehermosa.

Desde primeros de este mes de agosto, la Guardia Civil investigaba el incendio originado en una explotación agrícola en el paraje conocido como 'El Espárrago' dentro del término municipal de Granja de Torrehermosa, que afectó a una extensión de 14 hectáreas aproximadamente de cultivo de cereal.

Para controlar y apagar el fuego, fue precisa la participación de bomberos, un vehículo auto-bomba y diferentes patrullas de la Guardia Civil.

Las llamas alcanzaron a un bombero

Además de calcinar el terreno de siembra alta, las llamas alcanzaron a un camión que participaba en las labores de extinción, causando además graves lesiones por quemaduras en el brazo a uno de sus operarios, que tuvo que ser trasladado hasta centro hospitalario de Sevilla.

Camión de bomberos al que alcanzaron las llamas.

Camión de bomberos al que alcanzaron las llamas. / Cedida

Con las gestiones practicadas, muestras recogidas durante la inspección pericial y manifestaciones obtenidas en el transcurso de la investigación, los agentes pudieron determinar que el origen del incendio habría sido de manera intencionada, supuestamente por la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible existente.

Las pesquisas permitieron determinar la presunta implicación de un vecino de Azuaga, que cuenta con antecedentes por hechos similares en terreno forestal. Por el momento, se desconocen las motivaciones que le llevaron presuntamente a provocar el incendio

El azuagueño se habría desplazado en su vehículo hasta el lugar de los hechos, y de manera deliberada, habría prendido fuego directamente a la siembra alta, para después abandonar el lugar.

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Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito de daños y lesiones, que han sido remitidas a la Sección Civil de Instancia del Tribunal de Instrucción de Llerena.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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