Aceuchal reunirá desde el 11 de septiembre a compañías de distintos puntos de España

Aceuchal se prepara para celebrar su Certamen Nacional de Teatro Amateur, una de las citas teatrales con mayor trayectoria de la provincia y que, un año más, volverá a reunir del 11 al 26 de septiembre, a compañías procedentes de diferentes puntos de la geografía española. La cita, organizada por Acebuche Teatro, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Aceuchal y la colaboración de la Diputación de Badajoz.

La programación de esta XXXV edición comenzará el próximo 11 de septiembre con la representación de El círculo de las rosquillas de anís, de Emérita Theatrum. Al día siguiente, el 12 de septiembre, será el turno de GAT, que pondrá en escena Residencia ST, mientras que el primer fin de semana se cerrará el 13 de septiembre con La isla amarilla, a cargo del Grupo de Teatro Jerez.

Las representaciones se retomarán el 18 de septiembre con Asesinos todos, de Nimú de Lui. El día 19, A la Tardada Teatro llevará al escenario La valentía, y el programa de representaciones a concurso concluirá el 20 de septiembre con La habitación del niño, de Carpe Diem Teatro. La programación culminará el 26 de septiembre con la clausura del certamen, con la correspondiente entrega de premios.

Más de 200 grupos

Durante sus más de treinta años de trayectoria, más de 200 grupos han pasado por el escenario del certamen, así lo destacaba el diputado provincial Manuel Gómez quien afirmaba que "estas cifras son una muestra del trabajo y la implicación que existe detrás de una iniciativa que ha permitido que Aceuchal se convierta en un punto de referencia para el teatro amateur”.

Ese carácter consolidado se refleja también en la procedencia de los grupos participantes. A lo largo de los años, el certamen ha recibido compañías de distintos puntos del país y, en esta nueva edición, han vuelto a llegar propuestas procedentes de comunidades y provincias como Málaga, Alicante, Madrid, Sevilla, Asturias, Salamanca, Toledo, Cádiz o Valencia, entre otras.

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Con esta nueva edición, Aceuchal volverá así a situarse durante el mes de septiembre como escenario de encuentro para el teatro amateur nacional, manteniendo viva una iniciativa que comenzó en 1988 y que, 35 ediciones después, continúa haciendo del municipio pacense un punto de encuentro para las artes escénicas.