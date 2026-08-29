Aparecen nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva de Badajoz, junto a la necrópolis islámica ya documentada

Más datos sobre el pasado de la ciudad. Las obras de la avenida de Huelva de Badajoz han sacado a la luz un nuevo hallazgo arqueológico durante los trabajos que se llevan a cabo en esta céntrica vía. La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura confirma la aparición de "una nueva estructura en el marco de las obras del colector", aunque por el momento no se ha podido determinar su cronología.

Según explica la Junta, existe un seguimiento de los trabajos por parte de los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio, que estudian el nuevo hallazgo. "Todavía no se ha determinado con exactitud a qué periodo puede pertenecer", señala la consejería.

No es la primera vez que estas obras descubren vestigios del pasado de la ciudad. El pasado mes de marzo aparecieron restos óseos en la avenida de Huelva, en la zona más próxima al cruce con la avenida de Santa Marina. Aquellos trabajos permitieron posteriormente documentar enterramientos pertenecientes a una maqbara o necrópolis islámica.

Detalle de los restos óseos aparecidos durante la intervención. / Cedida

En la zona donde aparecieron esos primeros restos, Patrimonio optó por conservar los que permanecían en el lugar. La Junta explica que, tras desviarse la tubería para evitar su afección, la dirección general indicó que "los restos que quedaban in situ fueran preservados mediante su cubrición con geotextil y una cama de arena de río".

La consejería añade que todos los hallazgos arqueológicos localizados durante las actuaciones son estudiados y quedarán "debidamente documentados" en la memoria final del proyecto, de manera que la información obtenida pueda ser consultada en futuras investigaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz no se ha pronunciado hasta el momento sobre el nuevo descubrimiento.

Avisos desde abril

El equipo arqueológico Kairós26, que trabajó en la primera fase de las obras de la avenida, considera que los restos aparecidos ahora en la zona podrían corresponder a la prolongación de la necrópolis islámica documentada durante su intervención. Los arqueólogos aseguran, además, que ya habían advertido desde abril de la elevada probabilidad de que los enterramientos continuasen hacia el centro del bulevar.

Los profesionales explican que han tenido conocimiento de lo aparecido a través de fotografías que les han hecho llegar compañeros y ciudadanos de Badajoz. A partir de esas imágenes y, especialmente, de su experiencia durante la excavación de la zona inmediatamente contigua, sostienen que el hallazgo no les resulta inesperado. "No es ninguna sorpresa lo que ha aparecido porque es justamente lo que desde abril llevamos trasladando tanto al ayuntamiento como a la promotora y a Aqualia", señalan desde el equipo.

Según detallan, durante la primera fase ya comprobaron que la maqbara o necrópolis islámica localizada en el denominado sector 1 continuaba en dirección al centro del bulevar. "Tanto en nuestros informes como en nuestra memoria final y en las conversaciones que hemos tenido con Aqualia y con el consistorio, desde que se propuso ir al centro del bulevar nosotros dijimos que los enterramientos islámicos iban en aquella dirección", aseguran.

Las evidencias de la excavación

Los arqueólogos sostienen que aquella hipótesis no respondía únicamente a una impresión sobre el terreno, sino a los datos obtenidos durante la excavación. "Se veía perfectamente en la estratigrafía y en los perfiles y lo estábamos documentando así", indican.

Por ello, y aunque insisten en que la identificación definitiva deberá realizarla el equipo responsable de la actual excavación, consideran que las imágenes que han podido examinar apuntan en la misma dirección. "Desde lo que sabemos nosotros, por nuestra experiencia de haber excavado justamente al lado y por la colocación de los cuerpos, posiblemente sea la prolongación de la maqbara que encontramos", precisan.

Kairós26 señala además que, según la información que ha recibido, los nuevos restos se encontrarían "a la misma cota" que los documentados durante su intervención. Las imágenes también serían compatibles, según su valoración profesional, con la existencia de al menos dos fases de enterramiento, una característica que ya observaron en el yacimiento excavado durante la primera fase.

El equipo recuerda asimismo que el sector 1 de su intervención tenía forma de L y que una parte se introducía bajo el bulevar. "El primer cuerpo que apareció estaba justamente debajo del bulevar", apuntan. Para los arqueólogos, aquel hallazgo constituía ya un indicio de hacia dónde continuaba el área funeraria. "El equipo de Kairós 26 ya comunicó que era muy posible que aparecieran restos en el centro y desaconsejó que se excavara esa zona por los datos que tenía", sostienen.

"Ya advertimos en abril de la posible aparición de restos en el centro y desaconsejamos excavar en esa zona" Equipo de arqueólogos Kairós26

Los arqueólogos esperan ahora que el equipo responsable de esta nueva fase pueda realizar un estudio más completo de los restos y, especialmente, avanzar en su datación. Kairós26 expone que durante su intervención no pudo obtener una datación absoluta que permitiera precisar la cronología del conjunto.

Esa ausencia de dataciones impidió también resolver otra de las cuestiones planteadas durante los trabajos: si la necrópolis localizada en la avenida de Huelva podía guardar relación con otra maqbara documentada anteriormente en el entorno del baluarte. "No podíamos ni desmentirlo ni afirmarlo porque no teníamos las dataciones absolutas", admiten.

Sí consideran acreditado, a partir de los datos obtenidos en su excavación, que los enterramientos continuaban bajo el bulevar. "Lo que opinamos, desde un punto de vista puramente profesional, es que posiblemente sea la continuación de la maqbara que se encontró en el sector 1", relatan.

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Estado que presentaba esta mañana el lugar donde han aparecido los nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva. / La Crónica

El equipo arqueológico insiste, por último, en la importancia de "dejar trabajar a los profesionales que llevan la intervención, respetar su labor y escuchar sus valoraciones".

Fuente: La Crónica de Badajoz