Los nuevos restos de la avenida de Huelva corresponden a enterramientos islámicos y a la antigua ermita de Santa Marina

La Junta de Extremadura ha aportado nuevos datos sobre los restos arqueológicos aparecidos durante las obras de la avenida de Huelva de Badajoz. Los trabajos han sacado a la luz nuevos enterramientos islámicos, actualmente en proceso de excavación, y estructuras murarias que los técnicos relacionan con la antigua ermita de Santa Marina, fechada entre los siglos XV y XVI.

La actualización de la Consejería de Cultura permite así concretar la naturaleza de unos hallazgos cuya cronología todavía no había podido determinarse cuando fueron localizados. Los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio continúan trabajando en la zona y documentando los restos encontrados durante la ejecución del colector.

Los enterramientos islámicos se encuentran en estos momentos "en proceso de excavación", según la información facilitada por la Junta. Una vez que los restos sean analizados y debidamente documentados, serán depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Nuevas sepulturas

La aparición de nuevas sepulturas refuerza la presencia en esta zona de la ciudad de la maqbara o necrópolis islámica que ya había sido documentada durante una fase anterior de las obras.

Los primeros restos óseos aparecieron el pasado mes de marzo en la avenida de Huelva, en el entorno más próximo al cruce con la avenida de Santa Marina. La intervención arqueológica permitió entonces documentar varios enterramientos pertenecientes a una necrópolis islámica.

En aquella zona, Patrimonio decidió mantener y proteger los restos que permanecían en su emplazamiento original. Para evitar afectarlos con las obras, se modificó el trazado de la tubería y los vestigios que permanecieron "in situ" fueron protegidos y conservados en el propio emplazamiento.

El equipo arqueológico Kairós26, responsable de los trabajos durante la primera fase de la actuación, ya había apuntado tras conocerse el nuevo hallazgo que los restos podían corresponder a una prolongación de la necrópolis islámica excavada anteriormente. Los profesionales aseguraron que desde abril habían advertido de la elevada probabilidad de que los enterramientos continuasen hacia el centro del bulevar.

El antiguo asentamiento

La actualización de la Junta aporta además información sobre las estructuras murarias descubiertas durante las obras. Según los primeros análisis, todo apunta a que corresponden a la antigua ermita de Santa Marina. Junto a ella han aparecido también restos de unos anexos caracterizados por su "muy baja calidad constructiva". De acuerdo con la información de la Junta, estas dependencias habrían sido utilizadas por los monjes como alojamiento antes de la construcción del convento de San Agustín, situado cerca de la catedral.

Posteriormente, los religiosos se trasladaron al nuevo convento y abandonaron definitivamente aquel primer asentamiento de Santa Marina.

Los hallazgos amplían de este modo la información arqueológica obtenida durante las obras de la avenida de Huelva, donde en distintos puntos han aparecido vestigios correspondientes a diferentes momentos de la historia de Badajoz.

La Dirección General de Patrimonio mantiene el seguimiento arqueológico de los trabajos para estudiar y documentar los restos que puedan surgir durante la ejecución de la actuación.

Fuente: La Crónica de Badajoz