Cerro de Reyes critica la limpieza "a medio gas" del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral

La reciente limpieza de los arroyos Rivillas y Calamón no convence a los vecinos de Cerro de Reyes. La asociación vecinal considera que la actuación ejecutada por el Ayuntamiento de Badajoz ha mejorado algunos puntos de los cauces, pero resulta insuficiente para solucionar un problema que, defienden, necesita mantenimiento durante todo el año y no intervenciones puntuales.

"Han limpiado, pero se siguen viendo los jaramagos. Ha sido una limpieza a medio gas", asegura Miguel García, presidente de la Asociación de Vecinos Cerro de Reyes. Para el colectivo, los trabajos realizados constituyen "un parche" porque no abarcan de forma integral los arroyos.

"Quitan la parte de abajo, pero no limpian el arroyo completo. La vegetación sale y el agua también se va a retener con la vegetación", sostiene García. Su reclamación pasa por establecer un mantenimiento integral de los arroyos Rivillas y Calamón a lo largo del año, con tantas intervenciones como sean necesarias en función del estado de los cauces.

"Si se necesitan tres, pues tres; si se necesitan cuatro, cuatro. Lo que se tenga que hacer para que se queden bien los arroyos", insiste el representante vecinal.

"No solo afecta al Cerro de Reyes"

La preocupación de la asociación no se limita al estado actual de los cauces. Los vecinos tienen muy presente la riada que golpeó Badajoz hace casi tres décadas y defienden que la prevención debe ser prioritaria ante episodios meteorológicos cada vez más intensos. "No solo afecta al Cerro de Reyes. Afecta a Pardaleras, afecta a Antonio Domínguez, San Roque... Todavía recuerdo la riada de hace 29 años", apunta García.

La asociación considera que la actuación adecuada pasa por elaborar un presupuesto que permita abordar la limpieza completa y, sobre todo, garantizar su conservación posterior. "Yo lo limpiaría entero. Hay que hacer un presupuesto íntegro y mantener siempre los regatos", explica.

García vincula esta petición a la necesidad de anticiparse a posibles episodios de lluvias torrenciales. "Las tormentas cada vez hacen más daño. Es tener prevención para que no vuelva a pasar lo que pasó hace casi 30 años", afirma.

La reivindicación vecinal no se dirige exclusivamente al ayuntamiento. Desde Cerro de Reyes consideran necesaria la coordinación entre todas las administraciones públicas, incluida la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para mantener en condiciones los cauces y reducir riesgos. "No lo puede hacer solo el ayuntamiento de Badajoz. También tiene que pedir responsabilidad a la Confederación del Guadiana o unirse todos los agentes públicos, como siempre hemos dicho", manifiesta García. "Uniendo fuerzas vamos a llegar a mantener la regata y la ciudad".

"Por lo que pueda pasar"

La asociación había reclamado a principios de agosto una actuación sobre los arroyos ante la presencia de maleza, rastrojos, suciedad y zonas con agua estancada, una situación que además favorece la aparición de mosquitos. Su demanda ahora es que estas labores no dependan de reclamaciones puntuales, sino de una planificación estable.

Para García, la clave está en el mantenimiento. "Si las cosas se mantienen, menos problemas van a dar. No porque lo hagas dos veces al año quiere decir que dentro de unos meses no vaya a estar igual", explica. Recuerda que, aunque determinados tramos puedan presentar una apariencia artificial por las infraestructuras construidas alrededor, se trata de cauces donde la vegetación vuelve a crecer. "Tienen que mantener siempre el regato limpio por cualquier cosa que pueda pasar", recalca.

El Ayuntamiento de Badajoz ha desarrollado durante agosto trabajos de limpieza y desbroce en el Rivillas y el Calamón dentro del contrato de mantenimiento de los márgenes del río Guadiana y su entorno. La actuación incluye la retirada de vegetación, lodos y residuos acumulados mediante trabajos manuales y maquinaria especializada.

Según informó este diario al inicio de los trabajos, la previsión municipal era retirar alrededor de 2.500 metros cúbicos de material de los cauces. El objetivo de la intervención era facilitar la circulación del agua y reducir los obstáculos cuando aumente el caudal con las lluvias de otoño.

Detalle del arroyo Calamón tras los recientes trabajos de limpieza y desbroce. / Jota Granado

El concejal de Limpieza Viaria, Rubén Galea, explicó entonces que las labores se realizaban "de cara a que cuando lleguen las lluvias de otoño el agua pueda fluir sin encontrar ningún obstáculo".

Los vecinos reconocen que se ha actuado, pero entienden que la intervención debería extenderse a todas las zonas y tener continuidad. García pone también como ejemplo el estado del Guadiana y la expansión del nenúfar mexicano para defender una mayor cooperación institucional en la conservación de los espacios fluviales.

A su vez, la asociación reclama la retirada periódica de hierbas y jaramagos de los espacios públicos de la barriada, tanto por cuestiones de salubridad como para reducir el riesgo de incendios durante los meses de más calor. "El mantenimiento es lo fundamental: que se quite la maleza de los sitios públicos porque puede haber un incendio importante", advierte García.

Respuesta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, ha defendido ante este diario los trabajos realizados en la zona y asegura que estos "han permitido limpiar el cauce, retirando la vegetación y los restos que se habían acumulado en su interior", lo que, según fuentes municipales, ha permitido mejorar su estado. "El cauce ha quedado limpio y despejado", sostienen.

Respecto a la vegetación que todavía permanece visible, el consistorio señala que "los pequeños jaramagos que todavía pueden verse están en los márgenes y en las paredes laterales, no dentro del cauce". Explica además que se trata de plantas de pequeño tamaño que "no afectan al paso del agua ni al funcionamiento del cauce" y que, debido a su ubicación, no pueden retirarse mediante los trabajos realizados con maquinaria.

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Una de las máquinas, durante las labores de limpieza. / Cedida

En cualquier caso, el ayuntamiento asegura que la zona seguirá siendo objeto de las labores habituales de mantenimiento y conservación.

Fuente: La Crónica de Badajoz