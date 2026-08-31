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Música en directo

El Castillo de Alburquerque se estrena como escenario de grandes conciertos con ‘Luna Sinfónica’

El domingo, 40 músicos y un trío lírico, homenajeará al conjunto lírico Il Divo

Tendrá un aforo limitado a 400 espectadores y las entradas tendrán un precio de 5 euros

Castillo de Luna de Alburquerque.

Castillo de Luna de Alburquerque.

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L. C. B.

Alburquerque

Los baluartes del Castillo de Alburquerque serán escenario el 6 de septiembre de la primera edición de 'Luna Sinfónica', una nueva propuesta cultural organizada por la Asociación Amigos del Castillo, y protagonizada por 40 músicos y un trío lírico con el que se homenajeará al conjunto lírico Il Divo.

La propuesta nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertir este espacio patrimonial en escenario de grandes acontecimientos musicales. En este sentido, la asociación aspira a que el castillo "no sea únicamente un extraordinario monumento histórico", sino también un espacio capaz de generar nuevas experiencias tanto para vecinos como para visitantes: "Nuestra intención es que la cultura pueda encontrar en el castillo un lugar para desarrollarse, generando al mismo tiempo nuevos motivos para visitar Alburquerque y reforzando la vinculación entre patrimonio, cultura y turismo".

La cita tendrá como gran protagonista a la Orquesta Sinfónica del Centro Superior Internacional de Música de Extremadura que reunirá a 40 músicos sobre el escenario. Se trata de una formación de reciente creación vinculada a la enseñanza superior de música y concebida para impulsar y proyectar el talento musical extremeño, ofreciendo a jóvenes intérpretes la posibilidad de participar en grandes producciones sinfónicas, líricas y escénicas.

Un homenaje sinfónico a Il Divo

La orquesta estará acompañada por Lyberic, trío lírico-vocal formado por los tenores Néstor Martorell y Juan Ledesma y el barítono Edgar Abramian, tres cantantes con una amplia trayectoria profesional en escenarios nacionales e internacionales. Juntos, ofrecerán un homenaje sinfónico a Il Divo, uno de los grandes referentes internacionales de la música lírica y vocal.

El espectáculo, que cuenta con arreglos especialmente concebidos para orquesta sinfónica, realizará un recorrido por algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, entre ellos 'Regresa a mí', 'Grande Amore', 'Hasta mi final', o 'My Way', entre otros.

El concierto contará con un aforo limitado a 400 espectadores, todos ellos sentados, y las entradas tendrán un precio de 5 euros, una cantidad que la asociación ha calificado de "especialmente accesible", con el objetivo de facilitar al público el acceso a una producción musical de estas características.

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Con esta primera edición, 'Luna Sinfónica' pretende convertirse en una nueva cita cultural de Alburquerque y tener continuidad en próximas ediciones, apostando por la combinación de música, patrimonio y territorio.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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