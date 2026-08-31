V Noche en Blanco de Monesterio
La Noche en Blanco cerró el amplio programa de actividades estivales de Monesterio
Mucho público en una programación que recorrió distintos escenarios urbanos de la localidad y los museos abiertos hasta las 23:30 horas
Monesterio cerró su amplio programa de actividades estivales con la celebración de una nueva edición de la Noche en Blanco. Una velada cultural muy participativa, a través de diferentes propuestas que llegaron hasta la Plaza del Pueblo, el patio de la casa de la cultura, la Plaza del Altozano y La Rambla del Paseo de Extremadura. Además, durante la velada, permanecieron abiertos los museos Etnográfico, del Jamón y Micológico y una exposición de fotos en la casa de la cultura.
Las actividades más atrayentes se correspondieron con la celebración del espectáculo, ‘Leyendas bajo la luz de la luna’, que reunió a un buen número de espectadores en la plaza del pueblo, donde se habilitaron 250 localidades que quedaron totalmente ocupadas. Atakama Creatividad Cultural ofreció un espectáculo participativo, interactivo e inmerso, que combinó danza, malabares y acrobacias, con la participación del público asistente.
Alfarería y Música
La Rambla del Paseo de Extremadura también se llenó de público para participar en un interesante taller de alfarería, dirigido a los más pequeños. Familias al completo se congregaron alrededor del torno para participar en una actividad en la que niños y niñas elaboraron sus propias piezas en barro que, una vez cocidas al horno, podrán ser recogidas por los participantes en la casa de la cultura.
La música en directo se instaló en el patio de la casa de la cultura. ‘Notas que sueñan’ fue una propuesta de los jóvenes intérpretes, Manuel Moya Delgado y Afonso Vázquez Duarte, alumnos de la Escuela Municipal de Música y miembros de la banda. Interpretaron un rico repertorio en el que incluyeron bandas sonoras, éxitos contemporáneos y algunas piezas clásicas.
Documental
Especialmente atractivo resultó la exhibición pública del documental ‘El pan de la memoria. De sus manos nuestro futuro’, realizado por la asociación Mueres en Sintonía, bajo la dirección de Pilar García, con la dirección artística, grabación y edición de Andrés Zoilo y Lolo Vasco y las entrevistas de Clara Duqueso.
Como lugar elegido, una Plaza del Altozano que se llenó de espectadores, (muchos de ellos se quedaron sin asiento y tuvieron que seguir la proyección de pie), para visualizar un audiovisual que pretende poner en valor y agradecer a toda una generación de mujeres que supieron salir adelante y cuidar de sus familias con dignidad, esfuerzo y trabajo.
Museos abiertos
Como complemento, la Noche en Blanco de Monesterio ofreció la posibilidad de visitar los centros museísticos de titularidad municipal. Desde las 20:30 horas, vecinos y visitantes pudieron acceder al Museo Etnográfico Manoli Delgado, Museo del Jamón y Museo Micológico. También abrió la exposición fotográfica de Victorino Bautista, en la sala de conferencias de la casa de la cultura.
En su balance, la organización ha destacado “la gran participación de público” que, salió a la calle para disfrutar de una noche muy especial, “marcada por la cultura y el arte”, que logró transformar distintos enclaves urbanos en “espacios vivos”.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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