Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas

La Policía Nacional de Badajoz ha esclarecido un presunto caso de estafa mediante el fraude de la transferencia bancaria a un vecino de la capital pacense, que ha terminado con la detención de un ciudadano de 31 años en Parla (Madrid), que tenía a sus espaldas otras 18 denuncias por hechos similares.

Según han informado este lunes fuentes de la comisaría pacense, la investigación se inició después de que la víctima de Badajoz presentase una denuncia por estafa. Según relató el denunciante, había recibido un mensaje SMS que aparentaba proceder de su entidad financiera en el que le alertaban de una supuesta operación fraudulenta para acto seguido, y mediante engaño con llamadas telefónicas, convencerle para que hiciera transferencias bancarias, que realizó por valor de 1.550 euros.

De la investigación se hizo cargo el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se centró en los números de teléfono facilitados por la víctima. De este modo, averiguó que uno de los teléfonos aportados había sido utilizado en otras 18 denuncias interpuestas en distintos puntos del país por hechos de similares características, con un perjuicio económico que superaba los 42.000 euros.

A pesar de las dificultades, pues en este tipo de estafas es habitual que se utilicen identidades falsas para la contratación de líneas telefónicas, los agentes lograron identificar al titular de la cuenta bancaria receptora del ingreso que efectuó el vecino de Badajoz, ubicándolo en la localidad madrileña. Además, se corroboró que tenía antecedentes.

Toda la información fue remitida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde funcionarios adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Parla, que consiguieron localizarlo y detenerlo.

Consejos

Tras este último caso de 'smishing' (envío de mensajes fraudulentos) y 'vishing' (llamadas telefónicas), como se conoce a este tipo de fraude, la Policía Nacional recuerda la importancia de seguir una serie de recomendaciones para evitar caer en la trampa.

Así, aconseja que ante un mensaje que alerte de una supuesta operación bancaria sospechosa, el ciudadano no llame nunca al teléfono que se facilita en el SMS, aunque aparentemente corresponda con su entidad bancaria, sino que contacte directamente con el banco utilizando el número oficial que figura en su tarjeta, aplicación bancaria o página web oficial.

Además, pide que no se faciliten por teléfono claves, contraseñas ni códigos de verificación ni datos bancarios y que tampoco se realicen transferencias o ingresos siguiendo las instrucciones recibidas durante una llamada sospechosa.

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Si la persona cree haber sido víctima de una estafa, debe contactar de inmediato con su banco y denunciar los hechos ante la Policía Nacional, aportando todas las pruebas posibles.

Fuente: La Crónica de Badajoz